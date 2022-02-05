Aziz Yıldırım, aklandığı şike davasının ardından yeni bir sürecin başladığını söyledi

Şike davasında Fenerbahçe Kulübü ile birlikte aklanan eski başkan Aziz Yıldırım dün yeni bir sürece imza attı. Dün gerçekleştirdiği basın açıklamasında haksız koruma tedbirleri (gözaltılar ve tutuklama) ile ilgili olarak tazminat davası açacaklarını söyleyen Yıldırım, "Süreci kötüye kullanan herkese dava açacağız. Şahsım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu buradan çıkacak tazminatları kuruşuna dokunmadan Fenerbahçe Eğitim Kurumları'na ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız" dedi. Yıldırım şu ifadeleri kullandı: Lütfi Arıboğan, Pierre Cornu dahil herkes gelip bildiğini anlatsın. Hiçbir şey karanlıkta kalmasın.

ÜLKE MENFAATİ NEYDİ

Mücadelemizden geri çekilmemiz asla mümkün değildir. O dönem UEFA yönetiminde bulunan Şenes Erzik ve dönemin TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'a soruyorum: CAS Davası'nın geri çekilme nedeni olarak gösterilen ülke menfaati neydi ve bu menfaat elde edilebildi mi"