Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Aziz Yıldırım, aklandığı şike davasının ardından yeni bir sürecin başladığını söyledi

    Şike davasından aklanan Aziz Yıldırım süreci kötüye kullanan herkese dava açacaklarını söyledi. Yıldırım “Herkes gelip bildiğini anlatsın. Hiçbir şey karanlıkta kalmasın” ifadesini kullandı.

    Karanlıkta bir şey kalmasın

    Şike davasında Fenerbahçe Kulübü ile birlikte aklanan eski başkan Aziz Yıldırım dün yeni bir sürece imza attı. Dün gerçekleştirdiği basın açıklamasında haksız koruma tedbirleri (gözaltılar ve tutuklama) ile ilgili olarak tazminat davası açacaklarını söyleyen Yıldırım, "Süreci kötüye kullanan herkese dava açacağız. Şahsım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu buradan çıkacak tazminatları kuruşuna dokunmadan Fenerbahçe Eğitim Kurumları'na ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız" dedi. Yıldırım şu ifadeleri kullandı: Lütfi Arıboğan, Pierre Cornu dahil herkes gelip bildiğini anlatsın. Hiçbir şey karanlıkta kalmasın.

    ÜLKE MENFAATİ NEYDİ
    Mücadelemizden     geri çekilmemiz asla mümkün değildir. O dönem UEFA yönetiminde bulunan Şenes Erzik ve dönemin TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'a soruyorum: CAS Davası'nın geri çekilme nedeni olarak gösterilen ülke menfaati neydi ve bu menfaat elde edilebildi mi"

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ünlü sanatçının bulunduğu mekanı kurşunladılar!
    Haberler Spor Aziz Yıldırım, aklandığı şike davasının ardından yeni bir sürecin başladığını söyledi
        SON DAKİKA