22. Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni düzenlendi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Kış Olimpiyat Oyunları dün yapılan açılış seramonisi ile resmen başladı. 15 dalda 90'dan fazla ülkenin katıldığı bu önemli organizasyon Çin'in başkenti Pekin'de 4-20 Şubat arasında gerçekleşecek ve 3 bin sporcu madalya mücadelesi verecek. Türkiye'den kayakta ayakta alp disiplininde Özlem Çakıroğlu ve Berkin Usta, kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu, kayaklı koşuda Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ile Yusuf Emre Fırat yer alacak. Kısa kulvar sürat pateninde ise Furkan Akar; Pekin'de yer alacak. Bu sezon dünya kupalarında fırtına gibi esen ve 9 kez finale kalarak tarih yazan Fatih Arda İpçioğlu bugün saat 09.20'de ilk atlayışını gerçekleştirecek.

KONYA'NIN ZİRVE İNADI

Süper Lig'de Konyaspor evinde Giresunspor'u 1-0'lık sonuçla mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı. Yeşil-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Bytyqi kaydetti. Üst üste 3. galibiyetini alan Konyaspor puanını 48'e yükseltti. 4 maçtır kazanamayan Giresunspor ise 26 puanla 16. sırada yer buldu. Konyaspor gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Giresunspor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

KAYSERİSPOR DÖRT KÖŞE!

Kayserispor evinde Hatayspor'u 4-3 yendi. Sarı-Kırmızılılar, 25. dakikada İbrahim'in penaltı golü ile öne geçti. 47'de Mane skoru 2-0 yaptı. 51'de Saint-Louis farkı 1'e indirdi: 2-1. Kayseri 61'de Emrah ve 68'de Uğur'un golleriyle farkı 3'e çıkardı: 4-1... Hataylı Falette 70'te skoru 4-2 yaptı. Maçtaki son golü 90+3. dakikada Diouf attı.

OZANLI FENER MORAL ARIYOR

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, bugün Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Fenerbahçe bu maç öncesinde Serdar Aziz cezalı. Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Filip Novak ise sakat. Altay Bayındır ile Diego Rossi'nin durumları ise maç saatinde belli olacak.

EFECAN KARACA ALANYA İLE UZATTI!

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Efecan Karaca, Alanyaspor ile sözleşmesini uzattı. Tecrübeli oyuncu 2025 yılına kadar Akdeniz ekibinde oynayacak. Tayfur Bingöl 2025, Serkan Kırıntılı ise 2024 yılına kadar sözleşmelerini uzattı.

FENER'DE SARI ALARM

F.Bahçe'de Başakşehir maçı öncesinde Gustavo ve Novak dışında Ferdi Kadıoğlu, Crespo ve İrfan Can ceza sınırında bulunuyor.

FENERBAHÇE TAKTİK ÇALIŞTI

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı taktik çalışma ile tamamladı. Taktik çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör İsmail Kartal, idman öncesinde oyuncuları ile kısa süren bir toplantı yaptı.

ANTALYASPOR YENİ TRANSFERLERİNİ TANITTI

Antalyaspor, daha önce anlaşmaya vardığı Fernando Martins, Admir Mehmedi, Luiz Adriano, Alassane Ndao için imza töreni düzenledi. Başkan Aziz Çetin, "Camia olarak beklentimiz büyük. En iyisini bize vereceklerinden eminim. Antalyaspor markasının değerini, önemini, Antalyaspor ailesinin ne demek olduğunu anlatmaya çalıştık. Hayırlı olsun" dedi.

TUNAY TORUN 4 AYLIĞINA KASIMPAŞA'YA İMZA ATTI

Kasımpaşa, eski futbolcusu Tunay Torun'u kadrosuna kattı. Lacivert- Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi. Torun, bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta görev yaptı. Tunay, 2014-2017 yıllarında da Kasımpaşa'da forma giymişti.

ANADOLU EFES EVİNDE ASVEL'E ŞANS TANIMADI!

Anadolu Efes, THY Euroleague 25. hafta maçında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 78-72 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısını Fransız ekibi 36-32 üstün tamamladı. Lacivert-Beyazlılar'da Larkin attığı 19 sayıyla galibiyeti getiren isim oldu. Temsilcimiz Anadolu Efes, 12. galibiyetini aldı. Asvel ise 15. kez sahadan yenik ayrıldı.

F.BAHÇE SAFİPORT'TAN BEŞİKTAŞ'A 25 SAYI FARK

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Safiport, evinde Beşiktaş HDI Sigorta'yı 91-66 yendi. Sarı-Lacivertliler'de Iagupova 25 sayıyla maça damga vuran isim oldu. Galatasaray ise sahasında Mersin Yenişehir Belediye'ye 65-62 kaybetti. Botaş ise Hatayspor'u 91- 71'lik skorla devirdi.

GOLDEN STATE WARRİORS KİNGS'İ FARKLI DEVİRDİ

NBA'de Golden State Warriors, Sacramento Kings'i 126-114 yendi. Warriors, Kings karşısında kazanarak üst üste 8. olmak üzere 40. galibiyetine ulaştı. 7 oyuncunun çift haneli sayı ürettiği Warriors'ta Klay Thompson 23 sayı, 7 asist, Stephen Curry 20 sayı, 7 asist, Jonathan Kuminga 18 sayı, 7 ribauntla mücadele ederek galibiyette önemli rol oynadılar.

ASLAN BOEY'A KAVUŞTU

Galatasaray'ın genç yıldızı Sacha Boey dün takıma katıldı. Koronavirüs sürecini atlatan sağ kanat oyuncusu Antalya kampındaki çalışmalarda yer aldı. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Domenec Torrent çalışma öncesi yıldız oyuncuyla özel bir görüşme yaptı.

KARTAL'DA DURMAK YASAK

Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların hırslı oldukları gözlendi... Siyah-Beyazlılar'da sakatlıkları bulunan Mert Günok ve N'Koudou antrenmanda yer almadı.

ALANYA MESAİSİ SÜRÜYOR

Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenmana yeni transferler Bafetimbi Gomis, Semih Kaya, Erick Pulgar ve İnaki Pena da katıldı.

MUHAMMED GİRESUN'DA

Ligde kalma mücadelesi veren Giresunspor, Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti. Genç yıldızın dün yeni takımına imza attığı ve kampa katıldığı öğrenildi.

VAY JEANINA!

Giresunspor, Brezilya'dan orta sahaya Jean Pyerre'i aldı. 30 Ocak'ta da imza attırıp idmana çıkardı. Şok gelişme sağlık kontrolünde yaşandı. 23 yaşındaki oyuncunun testis kanseri olduğu anlaşıldı. Ülkesine yollandı.