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    • Spor
    • 04.02.2022 20:51
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    • 04.02.2022 20:51
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    Kayserispor - Hatayspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Kayserispor - Hatayspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor sahasında Hatayspor'u konuk ediyor.

    Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    KAYSERİSPOR - HATAYSPOR CANLI

    İLK 11'LER

    Kayserispor: Lung, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Mane, Emrah Başsan, Bertolacci, Gavranovic

    Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Emre, Mehdi, Onur, Adama Traore, Dylan, Lobjanizde, Mame Diouf

    İKİ TAKIM ARASINDAKİ 4. KARŞILAŞMA
    Yukatel Kayserispor ile Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında Kayseri Kadir Has Stadında karşılaşacak. İki ekip Süper Lig tarihinde daha önce 3 kez karşılaştı. Ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı Hatayspor 2-1'lık sonuçla kazanmıştı. Yukatel Kayserispor ile Hatayspor arasında oynanan maçlarda 8 gol atıldı.

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