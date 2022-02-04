Kayserispor - Hatayspor | CANLI ANLATIM İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor sahasında Hatayspor'u konuk ediyor.

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KAYSERİSPOR - HATAYSPOR CANLI



İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Mane, Emrah Başsan, Bertolacci, Gavranovic

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Emre, Mehdi, Onur, Adama Traore, Dylan, Lobjanizde, Mame Diouf

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 4. KARŞILAŞMA

Yukatel Kayserispor ile Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında Kayseri Kadir Has Stadında karşılaşacak. İki ekip Süper Lig tarihinde daha önce 3 kez karşılaştı. Ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı Hatayspor 2-1'lık sonuçla kazanmıştı. Yukatel Kayserispor ile Hatayspor arasında oynanan maçlarda 8 gol atıldı.