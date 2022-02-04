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    Fenerbahçe, Efecan Karaca’ya karşılık Alanya’ya Sinan Gümüş’ü sundu. Yılda 9.5 milyon lira alan tecrübeli oyuncu Alanya ile anlaşamayınca transfer yattı.

    Problem çocuk!

    Alanyaspor'un yıldızı Efecan Karaca'yı transfer etmek isteyen Fenerbahçe, milli futbolcu ile her konuda anlaşmasına rağmen imzaları attıramadı. Bunun en büyük nedenlerinden birisi Sinan Gümüş oldu. Yönetimin Efecan'a karşılık Alanyaspor'a teklif ettiği Sinan, Turuncu-Yeşilli kulüple anlaşamadı. Alanyaspor, 28 yaşındaki futbolcuya yıllık 5.5 milyon lira teklif ederken, Sinan'ın Fenerbahçe'de kazandığı ücret olan 9.5 milyon lirayı istediği öğrenildi. Görüşmeler bu noktada tıkanınca, Efecan Karaca'nın transferi de gerçekleşmedi. Sinan Gümüş'ün iki sezon önce formasını giydiği Antalyaspor'la anlaşma sağladığı ve önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı öğrenildi.

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