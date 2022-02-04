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    • Spor
    • 04.02.2022 20:46
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    • 04.02.2022 20:48
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    Konyaspor - Giresunspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Konyaspor - Giresunspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor sahasında Giresunspor'u konuk ediyor.

    Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    KONYASPOR - GİRESUNSPOR | CANLI

    İLK 11'LER
    Konyaspor: Erten Ersu, Nejc Skubic, Adil Demirbağ, A. Bardakçı, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Rahmanovic, Michalak, Amilton, Ahmed Hassan

    Giresunspor: Okan Koçuk, Hayrullah B., Alexis Perez, M. Diarra, Aziz Behich, Flavio, F. Diabate, Jean Pyerre, M. Suleymanov, İbrahima Balde, Umut Nayır

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