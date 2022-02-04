Konyaspor - Giresunspor | CANLI ANLATIM İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor sahasında Giresunspor'u konuk ediyor.
Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
KONYASPOR - GİRESUNSPOR | CANLI
İLK 11'LER
Konyaspor: Erten Ersu, Nejc Skubic, Adil Demirbağ, A. Bardakçı, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Rahmanovic, Michalak, Amilton, Ahmed Hassan
Giresunspor: Okan Koçuk, Hayrullah B., Alexis Perez, M. Diarra, Aziz Behich, Flavio, F. Diabate, Jean Pyerre, M. Suleymanov, İbrahima Balde, Umut Nayır