Fenerbahçe Rus golcü Artem Dzyuba'yı kadrosuna katmak için harekete geçti

Bu sezon 24 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu 10 gol atarken 9 da asiste imza attı. Dzyuba'ya kariyeri boyunca hiç bonservis ücreti ödenmemesi ise dikkat çekici... Rus Milli Takımı'nda 55 kez forma giyen ve 30 gol atan Rus kule fiziksel üstünlüğü ile rakip stoperleri zorda bırakıyor.