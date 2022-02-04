Fenerbahçe Rus golcü Artem Dzyuba'yı kadrosuna katmak için harekete geçti

Uzun süredir forvet hattında sıkıntı çeken Fenerbahçe, gelecek sezon kadrosuna yıldız bir santrfor katmakta kararlı... Sarı- Lacivertliler'in hedefindeki isim ise Rus yıldız Artem Dzyuba...
Fenerbahçe Yönetimi, Zenit ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan yıldız oyuncu ile ilk teması gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertli Yönetimin Dzyuba'nın şartlarını masaya yatırdığı ve önümüzdeki günlerde yeni bir buluşmanın daha gerçekleşeceği belirtildi.
33 yaşındaki oyuncu sözleşmesi sona erdikten sonra Zenit'te kalmayacağını açıkladı. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Dzyuba, 2015 yılından beri Zenit forması giyiyor.