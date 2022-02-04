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    Fenerbahçe Rus golcü Artem Dzyuba'yı kadrosuna katmak için harekete geçti

    Transferde sessizliğe bürünen Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan yıldız golcüyle ilk görüşmeyi gerçkeleştirdi. Rus golcü Artem Dzyuba, 2015 yılından beri Zenit'te forma giyiyor. 33 yaşındaki santrfor sezon sonunda takımdan ayrılacak. Tecrübeli oyuncunun menajeri şimdilik teklifleri değerlendiriyor.

    Fener’de Dzyuba sesleri

    Uzun süredir forvet hattında sıkıntı çeken Fenerbahçe, gelecek sezon kadrosuna yıldız bir santrfor katmakta kararlı... Sarı- Lacivertliler'in hedefindeki isim ise Rus yıldız Artem Dzyuba...

    Fenerbahçe Yönetimi, Zenit ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan yıldız oyuncu ile ilk teması gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertli Yönetimin Dzyuba'nın şartlarını masaya yatırdığı ve önümüzdeki günlerde yeni bir buluşmanın daha gerçekleşeceği belirtildi.

    33 yaşındaki oyuncu sözleşmesi sona erdikten sonra Zenit'te kalmayacağını açıkladı. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Dzyuba, 2015 yılından beri Zenit forması giyiyor.

        Bu sezon 24 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu 10 gol atarken 9 da asiste imza attı. Dzyuba'ya kariyeri boyunca hiç bonservis ücreti ödenmemesi ise dikkat çekici... Rus Milli Takımı'nda 55 kez forma giyen ve 30 gol atan Rus kule fiziksel üstünlüğü ile rakip stoperleri zorda bırakıyor.

        7 YLDIR ZENİT'TE OYNUYOR
        Rus golcü Artem Dzyuba, 2015 yılından beri Zenit'te forma giyiyor.

        33 yaşındaki santrfor sezon sonunda takımdan ayrılacak. Tecrübeli oyuncunun menajeri şimdilik teklifleri değerlendiriyor.
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