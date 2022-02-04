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    Cimbom’un kiralık aşkı

    Ara transferde kadrosunu 3 isimle takviye eden Galatasaray yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yine kiralama formülüne başvurdu. Yönetim boşta olan Gomis'i bonservisiyle kadrosuna katarken Pena'yı Barcelona'dan, Pulgar'ı ise Fiorentina'dan kiraladı. Böylece Sarı-Kırmızılılar'ın son 5 sezonda yaptığı kiralık transfer sayısı 23'e yükseldi.

    Cimbom’un kiralık aşkı

    Ara transferde kadrosunu 3 isimle takviye eden Galatasaray yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yine kiralama formülüne başvurdu. Yönetim boşta olan Gomis'i bonservisiyle kadrosuna katarken Pena'yı Barcelona'dan, Pulgar'ı ise Fiorentina'dan kiraladı. Böylece Sarı-Kırmızılılar'ın son 5 sezonda yaptığı kiralık transfer sayısı 23'e yükseldi. Söz konusu dönemde Onyekuru tam 3 kez Galatasaray'da kiralık olarak forma giyerken, Halil Dervişoğlu da 2 kez kiralandı. Sarı-Kırmızılılar son 5 sezonda kadrosuna 'geçici transfer' yöntemiyle tam 20 futbolcu katarken, bu isimlerden sadece 3'ünün bonservisini alabildi. 2018-19 sezonunda Nagatomo, 2019-20 sezonunda Christian Luyindama ve son olarak bu sezon Mostafa Mohamed bonservisi alınan futbolcular oldu.

    PULGAR'IN LİSANSI ÇIKTI
    Sezon sonuna kadar Fiorentina'dan kiralanan Erick Pulgar dün İstanbul'a geldi ve G.Saray'la sözleşme imzaladı. Lisansı çıkarılan Şilili futbolcu, Alanya maçında şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

    5 SEZONDAKİ KİRALIK TRANSFERLER
    ASSUNÇAO
    HALİL
    PENA
    PULGAR
    MOHAMED
    ETEBO
    ONYEKURU
    GEDSON
    SERI
    LEMINA
    NZONZI
    ANDONE
    SARACCHI
    EMRE MOR
    LUYINDAMA
    NDIAYE
    SEMİH KAYA
    MİTROGLOU
    NAGATOMO
    DENAYER

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