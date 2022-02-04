Cimbom’un kiralık aşkı

Ara transferde kadrosunu 3 isimle takviye eden Galatasaray yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yine kiralama formülüne başvurdu. Yönetim boşta olan Gomis'i bonservisiyle kadrosuna katarken Pena'yı Barcelona'dan, Pulgar'ı ise Fiorentina'dan kiraladı. Böylece Sarı-Kırmızılılar'ın son 5 sezonda yaptığı kiralık transfer sayısı 23'e yükseldi. Söz konusu dönemde Onyekuru tam 3 kez Galatasaray'da kiralık olarak forma giyerken, Halil Dervişoğlu da 2 kez kiralandı. Sarı-Kırmızılılar son 5 sezonda kadrosuna 'geçici transfer' yöntemiyle tam 20 futbolcu katarken, bu isimlerden sadece 3'ünün bonservisini alabildi. 2018-19 sezonunda Nagatomo, 2019-20 sezonunda Christian Luyindama ve son olarak bu sezon Mostafa Mohamed bonservisi alınan futbolcular oldu.

PULGAR'IN LİSANSI ÇIKTI

Sezon sonuna kadar Fiorentina'dan kiralanan Erick Pulgar dün İstanbul'a geldi ve G.Saray'la sözleşme imzaladı. Lisansı çıkarılan Şilili futbolcu, Alanya maçında şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

5 SEZONDAKİ KİRALIK TRANSFERLER

ASSUNÇAO

HALİL

PENA

PULGAR

MOHAMED

ETEBO

ONYEKURU

GEDSON

SERI

LEMINA

NZONZI

ANDONE

SARACCHI

EMRE MOR

LUYINDAMA

NDIAYE

SEMİH KAYA

MİTROGLOU

NAGATOMO

DENAYER