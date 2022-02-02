Özel Haber I Fenerbahçe'den Efecan Karaca hamlesi! Bir ilk yaşanacak

Transfer bonservis ücreti ile gerçekleşirse Efecan Karaca ve Fenerbahçe için bir ilk yaşanacak. Fenerbahçe, kariyeri boyunca hiç bonservis bedeli ödenmeyen tecrübeli oyuncu için para ödeyecek. Konuşulan bonservis ücreti 750 bin Euro.

Bilindiği gibi Efecan Karaca'nın ismi yakın zamanda Trabzonspor ile de anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Tecrübeli oyuncu bu sezon 22 karşılaşmada forma giyerken 3 gol ve 11 asistle mücadele etti.