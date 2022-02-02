Özel Haber I Fenerbahçe'den Efecan Karaca hamlesi! Bir ilk yaşanacak

Yabancı transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da yerli kalitesini artırmak için yurt içinde atağa kalktı. Sarı-Lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor'un kaptanı Efecan Karaca'yı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.
32 yaşındaki başarılı kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yıldız oyuncusunu kolay bırakmak istemiyor. Bu yüzden de Fenerbahçe'den bonservis beklentisi var. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bir miktar bonservis ücreti vermeyi kabul etti…
Transfer bonservis ücreti ile gerçekleşirse Efecan Karaca ve Fenerbahçe için bir ilk yaşanacak. Fenerbahçe, kariyeri boyunca hiç bonservis bedeli ödenmeyen tecrübeli oyuncu için para ödeyecek. Konuşulan bonservis ücreti 750 bin Euro.
Bilindiği gibi Efecan Karaca'nın ismi yakın zamanda Trabzonspor ile de anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Tecrübeli oyuncu bu sezon 22 karşılaşmada forma giyerken 3 gol ve 11 asistle mücadele etti.