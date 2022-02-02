Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.02.2022 12:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.02.2022 12:09
    ABONE OL

    Özel Haber I Fenerbahçe'den Efecan Karaca hamlesi! Bir ilk yaşanacak

    Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Yabancı sınırı nedeniyle yerli futbolculara ayrı bir önem veren yönetim, Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Efecan Karaca için harekete geçti. Eğer transfer gerçekleşirse Fenerbahçe, kariyeri boyunca hiç bonservis bedeli ödenmeyen tecrübeli oyuncu için para ödeyecek. Konuşulan bonservis ücreti 750 bin Euro.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Fenerbahçe’den Efecan Karaca hamlesi

    Yabancı transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da yerli kalitesini artırmak için yurt içinde atağa kalktı. Sarı-Lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor'un kaptanı Efecan Karaca'yı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

    32 yaşındaki başarılı kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yıldız oyuncusunu kolay bırakmak istemiyor. Bu yüzden de Fenerbahçe'den bonservis beklentisi var. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bir miktar bonservis ücreti vermeyi kabul etti…

    Transfer bonservis ücreti ile gerçekleşirse Efecan Karaca ve Fenerbahçe için bir ilk yaşanacak. Fenerbahçe, kariyeri boyunca hiç bonservis bedeli ödenmeyen tecrübeli oyuncu için para ödeyecek. Konuşulan bonservis ücreti 750 bin Euro.

    Bilindiği gibi Efecan Karaca'nın ismi yakın zamanda Trabzonspor ile de anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Tecrübeli oyuncu bu sezon 22 karşılaşmada forma giyerken 3 gol ve 11 asistle mücadele etti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Faturayı kim ödedi?
    Haberler Spor Özel Haber I Fenerbahçe'den Efecan Karaca hamlesi! Bir ilk yaşanacak
        SON DAKİKA