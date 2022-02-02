Domenec Torrent'ten flaş karar! Alanyaspor maçında Galatasaray'ın 3 yeni yıldızı da sahada

Çok yoğun bir ara transfer dönemi geçiren Galatasaray 3 önemli ismi kadrosuna kattı... Sarı-Kırmızılılar kalede yaşadığı sorunu Barcelona B takımından Inaki Pena ile çözerken, orta alanı da Fiorentina'nın Şilili yıldızı Erick Pulgar ile takviye etti. Cimbom, eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i de kadrosuna katarak gol yollarındaki problemi ortadan kaldırma adına çok önemli bir adım attı.