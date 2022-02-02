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    • Spor
    • 02.02.2022 16:27
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    • 02.02.2022 16:27
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    Domenec Torrent'ten flaş karar! Alanyaspor maçında Galatasaray'ın 3 yeni yıldızı da sahada

    Galatasaray haberleri | Transfer bombalarını peş peşe patlatan ve Pena, Gomis, Pulgar üçlüsünü kadroya katan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent flaş bir karar aldı. İspanyol hocanın 3 transfere de Alanyaspor maçında forma vereceği öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Alanyaspor maçı öncesi Torrent’ten flaş karar

    Çok yoğun bir ara transfer dönemi geçiren Galatasaray 3 önemli ismi kadrosuna kattı... Sarı-Kırmızılılar kalede yaşadığı sorunu Barcelona B takımından Inaki Pena ile çözerken, orta alanı da Fiorentina'nın Şilili yıldızı Erick Pulgar ile takviye etti. Cimbom, eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i de kadrosuna katarak gol yollarındaki problemi ortadan kaldırma adına çok önemli bir adım attı.



    Pena takımla beraber Antalya kampında hazırlıklarını sürdürürken, Gomis'in de bugün takıma katılması bekleniyor. Erick Pulgar'ın da bu gece İstanbul'a geleceği ve yarın sözleşme imzaladıktan sonra Antalya'ya gideceği öğrenildi.



    Pazar günü deplasmanda oynanacak olan Alanyaspor maçına çok büyük bir önem veren teknik direktör Domenec Torrent'in 3 yeni transfere de bu karşılaşmada ilk 11'de şans vereceği belirlendi. Pena idmanlardaki performansıyla göz doldururken, Gomis ve Pulgar da fiziki açıdan oldukça iyi durumda.

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