Beşiktaş'ta N'Koudou kayıplara karıştı! Tam 53 maçta yok

Geçen sezon Beşiktaş'ın yaşadığı çifte kupa zaferinde en önemli pay sahiplerinden birisi de Georges-Kevin N'Koudou oldu. 32 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Fransız yıldız, Sergen Yalçın'ın sisteminde çok önemli bir parça haline geldi. Ancak kariyeri boyunca N'Koudou'nun gelişiminin önünde büyük bir set oluşturan sakatlık sıkıntısı Beşiktaş'ın da canını fazlasıyla yaktı.
Son olarak 3 Aralık'ta oynanan Kasımpaşa maçında forma giyen yıldız futbolcu, o tarihden bu yana takımdan uzak. Teknik direktör Önder Karaveli'nin yaptığı açıklamaya göre N'Koudou'nun sahalara dönüşü mart ayını bulacak.
Böylece bu sezon Süper Lig'de sadece 8 maçta forma giyebilen 26 yaşındaki futbolcunun 3 sezonda kaçırdığı toplam maç sayısı 53'ü bulacak.
2019-20 sezonunun başında 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham Hotspur'dan Beşiktaş'a transfer olan N'Koudou şu ana kadar farklı bölgelerden tam 8 sakatlık yaşadı.