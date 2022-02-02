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    • 02.02.2022 17:09
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    • 02.02.2022 17:09
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    Beşiktaş'ta N'Koudou kayıplara karıştı! Tam 53 maçta yok

    Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon çifte kupa almasında büyük pay sahibi olan Kevin N'Koudou kayıplara karıştı. 2020-21 sezonunu 32 maçta 8 gol 4 asistlik performansla tamamlayan yıldız isim bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 8 maçta forma giyebildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Yıldız isim kayıp! Tam 53 maçta yok

    Geçen sezon Beşiktaş'ın yaşadığı çifte kupa zaferinde en önemli pay sahiplerinden birisi de Georges-Kevin N'Koudou oldu. 32 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Fransız yıldız, Sergen Yalçın'ın sisteminde çok önemli bir parça haline geldi. Ancak kariyeri boyunca N'Koudou'nun gelişiminin önünde büyük bir set oluşturan sakatlık sıkıntısı Beşiktaş'ın da canını fazlasıyla yaktı.



    Son olarak 3 Aralık'ta oynanan Kasımpaşa maçında forma giyen yıldız futbolcu, o tarihden bu yana takımdan uzak. Teknik direktör Önder Karaveli'nin yaptığı açıklamaya göre N'Koudou'nun sahalara dönüşü mart ayını bulacak.



    Böylece bu sezon Süper Lig'de sadece 8 maçta forma giyebilen 26 yaşındaki futbolcunun 3 sezonda kaçırdığı toplam maç sayısı 53'ü bulacak.
    2019-20 sezonunun başında 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham Hotspur'dan Beşiktaş'a transfer olan N'Koudou şu ana kadar farklı bölgelerden tam 8 sakatlık yaşadı.



        Eğer Fransız yıldız tahmin edildiği gibi mart ayının başında takıma dönerse, 3 sezonda tam 277 gün sakatlıklar nedeniyle takımdan ayrı kalmış olacak. Beşiktaş'la sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Georges-Kevin N'Koudou'nun geleceği de belirsizliğini koruyor.

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