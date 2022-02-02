Beşiktaş'ta N'Koudou kayıplara karıştı! Tam 53 maçta yok

Geçen sezon Beşiktaş'ın yaşadığı çifte kupa zaferinde en önemli pay sahiplerinden birisi de Georges-Kevin N'Koudou oldu. 32 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Fransız yıldız, Sergen Yalçın'ın sisteminde çok önemli bir parça haline geldi. Ancak kariyeri boyunca N'Koudou'nun gelişiminin önünde büyük bir set oluşturan sakatlık sıkıntısı Beşiktaş'ın da canını fazlasıyla yaktı.