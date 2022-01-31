Galatasaray'dan bir yıldız adayı daha kaydı! Bartuğ Elmaz resmen Fransa’nın yolunu tuttu

Geçtiğimiz sezon altyapının en önemli parçalarından biri olan Mustafa Kapı'yı Lille'e kaptıran Galatasaray yine benzer bir şok yaşıyor.
Alt yaş kategorilerinde gösterdiği performans sonrası adından söz ettiren ve önümüzdeki dönemlerde Sarı-Kırmızılı takımın banko isimlerinden birisi olması beklenen Bartuğ Elmaz resmen Fransa'nın yolunu tuttu.
BUGÜN FRANSA'YA UÇTU
Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan 18 yaşındaki futbolcu her konuda anlaşmaya vardığı Marsilya ile resmi sözleşme imzalamak için bugün Fransa'ya uçtu.
Bartuğ, Marsilya ile 5 yıllık resmi sözleşme imzaladıktan sonra İstanbul'a geri dönecek. Genç futbolcu Galatasaray'ın uzun süredir orta alanda yaşadığı büyük sorunlara çözüm olabilecek bir isim olarak gösteriliyordu.