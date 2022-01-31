Galatasaray'dan bir yıldız adayı daha kaydı! Bartuğ Elmaz resmen Fransa’nın yolunu tuttu

Geçtiğimiz sezon altyapının en önemli parçalarından biri olan Mustafa Kapı'yı Lille'e kaptıran Galatasaray yine benzer bir şok yaşıyor.



Alt yaş kategorilerinde gösterdiği performans sonrası adından söz ettiren ve önümüzdeki dönemlerde Sarı-Kırmızılı takımın banko isimlerinden birisi olması beklenen Bartuğ Elmaz resmen Fransa'nın yolunu tuttu.