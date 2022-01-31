Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 31.01.2022 11:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.01.2022 11:11
    ABONE OL

    Galatasaray'dan bir yıldız adayı daha kaydı! Bartuğ Elmaz resmen Fransa’nın yolunu tuttu

    Son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray'ın banko isimlerinden birisi olması beklenen Bartuğ Elmaz resmen Fransa’nın yolunu tuttu. Bu sezon U19 Süper Ligi’nde 8 maçta forma giyen ve 3 gol atan genç yıldız, Sarı-Kırmızılı yönetimden gelen ısrarlı yeni sözleşme tekliflerine rağmen ayrılık yolunu seçti.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Galatasaray’dan bir yıldız daha kaydı!

    Geçtiğimiz sezon altyapının en önemli parçalarından biri olan Mustafa Kapı'yı Lille'e kaptıran Galatasaray yine benzer bir şok yaşıyor.

    Alt yaş kategorilerinde gösterdiği performans sonrası adından söz ettiren ve önümüzdeki dönemlerde Sarı-Kırmızılı takımın banko isimlerinden birisi olması beklenen Bartuğ Elmaz resmen Fransa'nın yolunu tuttu.



    BUGÜN FRANSA'YA UÇTU
    Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan 18 yaşındaki futbolcu her konuda anlaşmaya vardığı Marsilya ile resmi sözleşme imzalamak için bugün Fransa'ya uçtu.



    Bartuğ, Marsilya ile 5 yıllık resmi sözleşme imzaladıktan sonra İstanbul'a geri dönecek. Genç futbolcu Galatasaray'ın uzun süredir orta alanda yaşadığı büyük sorunlara çözüm olabilecek bir isim olarak gösteriliyordu.



        CİMBOM'DA GELECEK GÖRMEDİ
        Şu anda U19 Milli Takımımız'ın formasını giyen Bartuğ Elmaz, Galatasaray'da yeteri kadar şans bulamayacağını düşündüğü için Marsilya'nın yolunu tuttu.



        Bu sezon U19 Süper Ligi'nde 8 maçta forma giyen ve 3 gol atan genç yıldız, Sarı-Kırmızılı yönetimden gelen ısrarlı yeni sözleşme tekliflerine rağmen ayrılık yolunu seçti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’liler görünce ’neden bizim aklımıza gelmedi’ der
        Haberler Spor Galatasaray'dan bir yıldız adayı daha kaydı! Bartuğ Elmaz resmen Fransa’nın yolunu tuttu
            SON DAKİKA