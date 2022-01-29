Yıldız futbolcu Miralem Pjanic Kara Kartal'a açık kapı bıraktı! Beşiktaş beni mutlu ediyor

Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic A Spor canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Geleceği hakkında konuşan Pjanic, Beşiktaş için açık kapı bıraktı. Pjanic "Ailem de, ben de mutluyuz. Barcelona ile 2 yıllık sözleşmem var. Burayla 1 yıllık sözleşmem var. Geleceğe dair neler konuşulduğunu bilmiyorum. Bunları konuşmak için de erken. Gelecekte neler olur bilemem ama Beşiktaş'ın oyuncusu olmak beni mutlu ediyor" dedi. Türkçe'nin çok zor bir dil olduğunu söyleyen Pjanic, şu ifadeleri kullandı: "Çok dil biliyorum ama bildiğim diller arasında Türkçe'ye yakın bir dil yok. O nedenle zor... "Konya ve Fenerbahçe maçlarında sert fauller yapıldı bana. Çok fazla sert tekme aldığımda hakemlere tepki gösterebiliyorum. Hakemlerin sert müdahalelere izin vermemesi gerekiyor"