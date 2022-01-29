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    Yıldız futbolcu Miralem Pjanic Kara Kartal'a açık kapı bıraktı! Beşiktaş beni mutlu ediyor

    A Spor’a açıklamalarda bulunan Miralem Pjanic, “Gelecekte neler olur bilemem ama Beşiktaş’ın oyuncusu olmak beni mutlu ediyor” diyerek gelecek için Beşiktaş’a açık kapı bıraktı. İşte sizler için derlediğimiz 29 Ocak TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri..

    Beşiktaş beni mutlu ediyor

    Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic A Spor canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Geleceği hakkında konuşan Pjanic, Beşiktaş için açık kapı bıraktı. Pjanic "Ailem de, ben de mutluyuz. Barcelona ile 2 yıllık sözleşmem var. Burayla 1 yıllık sözleşmem var. Geleceğe dair neler konuşulduğunu bilmiyorum. Bunları konuşmak için de erken. Gelecekte neler olur bilemem ama Beşiktaş'ın oyuncusu olmak beni mutlu ediyor" dedi. Türkçe'nin çok zor bir dil olduğunu söyleyen Pjanic, şu ifadeleri kullandı: "Çok dil biliyorum ama bildiğim diller arasında Türkçe'ye yakın bir dil yok. O nedenle zor... "Konya ve Fenerbahçe maçlarında sert fauller yapıldı bana. Çok fazla sert tekme aldığımda hakemlere tepki gösterebiliyorum. Hakemlerin sert müdahalelere izin vermemesi gerekiyor"



    SALİH UÇAN BAŞAKŞEHİR'DE
    Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ta istediği forma şansını bulamayan Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Salih Uçan, yeni takımıyla ilk antrenmanına dün çıktı. Salih Uçan, "Son şampiyondan bir başka şampiyona geldim" açıklamasını yaptı.



    ANTALYA'DA ÇİFTE MESAİ
    Antalya'nın Belek ilçesinde kamp yapan Fenerbahçe, sabah idmanını salonda, akşam idmanını ise açık sahada gerçekleştirdi. Fenerbahçe, 2. yarı hazırlıklarına dün Antalya kampında gerçekleştirdiği çift idmanla devam etti. Antalya Belek'te yapılan günün ilk antrenmanında salonda iki grup halinde çalışma yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, güç, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı. Günün 2. çalışması akşam saatlerinde açık sahada yapıldı. Fenerbahçe, çalışmalarına bugün de devam edecek.



        REİMS BAŞKANI AÇIKLADI: SON SÖZ ARTIK KONAN'DA
        Fildişili sol bek Ghislian Konan'ın transferi hakkında Reims Başkanı Jan Pierre Caillot açıklamalarda bulundu. Lunion'da yer alan habere göre Başkan Caillot, "Fenerbahçe'nin teklifini gayet iyi bulduk. Elbette Konan'ın da kabul etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.



        VE CAMPOS "EVET" DEDİ
        Portekizli futbol adamı, Galatasaray'ın tek-li fini kabul etti. Campos transferden scout'a kadar birçok konuda sorumluluk alacak... Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta İstanbul'a davet ettiği Luis Campos teklifi kabul etti. Campos'un direkt Başkan Burak Elmas'a bağlı çalışacağı ve birçok konuda Galatasaray'a katkı vereceği öğrenildi. Campos'un transferler, satılacak oyuncular, scouting ve altyapı başta olmak üzere çok önemli alanlardan sorumlu olacağı belirlendi. İstanbul'da Başkan Burak Elmas ile yüz yüze görüşmeler yapan Campos ardından Kasımpaşa ile Trabzonspor maçlarını canlı olarak izlemişti. Luis Campos'un takımla ilgili geniş çaplı bir rapor sunduğu ve önümüzdeki dönemki kadro mühendisliğinin bu rapor doğrultusunda yapılacağı öğrenildi. Son olarak Lille'de sportif direktörlük görevini üstlenen ve alanında dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edilen Luis Campos'un Galatasaray'la anlaşması taraftarları fazlasıyla heyecanlandırmış durumda.



        MOHAMED PLANI TUTMADI
        G.Saray Mısır Milli Takımı forması giyen Mostafa Mohamed'ten şimdilik umduğunu bulamadı. Afrika Kupası'nda 4 maça çıkan yıldız futbolcu henüz golle tanışamadı. Sarı-Kırmızılılar, Mohamed'in turnuvada parlamasını sonrasında ise yüksek bonservis ücretiyle elden çıkarmayı planlıyordu.



            ALPASLAN'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK
            Kasımpaşa maçında sakatlanan ve operasyon geçirmesi halinde en az 1.5 ay sahalardan uzak kalacak olan Alpaslan Öztürk'ten büyük fedakarlık... 28 yaşındaki futbolcu maç kaçırmamak için ameliyatını sezon sonuna erteledi.



            WANYAMA İLE İLGİLİ FLAŞ İDDİA
            Cimbom'un transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. ABD medyasına göre Victor Wanyama, Galatasaray'ı reddetti. Habere göre tecrübeli oyuncu küme düşme bölgesinde bulunan bir takımda oynamak istemiyor.



            DİAWARA'DAN KÖTÜ HABER
            Menajer Piraino, "Roma'dan ayrılacağız ama Diawara'nın isteği Valencia'ya gitmek" dedi. 6 numara transferi için büyük çaba harcayan Galatasaray'ın en önemli hedeflerinden birisi Amadou Diawara... Gineli futboluyu sezon sonuna kiralamak için Roma ile anlaşmaya varan Sarı-Kırmızılılar'a kötü haber geldi. Diawara'nın menajeri Daniele Piraino, La Gazetta Dello Sport'a yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun Roma'dan ayrılacaklarını doğruladı ancak, "Valencia'ya gitmek istiyor" dedi. Roma Genel Menajeri Tiago Pinto ile yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını anlatan menajer Piraino, "İtalya ve Fransa'dan teklifler alıyoruz. Ama Amadou'nun hayali Valencia için oynamak" diye konuştu.



                CUMHURBAŞKANI BURAK ELMAS'I KABUL ETTİ
                Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı Elmas'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti. Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar'da başkan yardımcılığı görevine Özgür Kalelioğlu getirildi. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu kararımız uyarınca Galatasaray Spor kulübü Başkan Yardımcılığına 15143 Sicil Numaralı Üyemiz Özgür Kalelioğlu getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.



                İYİ HOCA İYİ İLETİŞİMCİ!
                Abdullah Avcı, kadrosuna katmak istediği oyuncularla iletişime transfer sürecinin resmiyet kazanacağı dönemden itibaren geçiyor. Oyuncuyu neden istediğini, saha içerisinde neler beklediğini samimi bir şekilde anlatan deneyimli çalıştırıcı, hedefleri ve beklentileri anlatmasının ardından aldığı cevaplar doğrultusunda yol haritasını belirliyor. İletişim sürecini oyuncularla çok iyi kuran Avcı, takıma katılacak oyuncunun kafasındaki soru işaretlerini de gideriyor. Türkiye'nin genç yetenekleri de Avcı ile çalışmak istiyor.



                FIRTINA'DA TATİL BİTTİ!
                G.Saray derbisi sonrası izne ayrılan Trabzonspor, hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı. Önümüzdeki hafta Kasımpaşa ile karşılaşacak Fırtına'da oyuncuların morali oldukça yüksekti.



                    RESMİ BRANŞ OLMASINI İSTİYORUM
                    Spor genetiği uzmanı ve eğitmeni Bülent Der, 4 farklı branşta milli sporculara danışmanlık veriyor. Der, "Fiziksel engeli nedeniyle bize katılamayan bedensel engelli Görkem Argök'ten çok etkilendim. Sonraki süreçte neden engelli bir çocuk engeli olmayan bir çocuk ile aynı spor branşını tamamen eşit şartlarda uygulayamasın diyerek çalışmalara başladım. 'Check Shoot Ball' ismini verdiğim ve 2019 yılında geliştirerek telif hakkını aldığım bir spor branşı oluşturdum. Bu sporun resmi bir branş olmasını istiyorum" diye konuştu.



                    ANTALYASPOR N'DAO'YU KADROSUNA KATTI
                    FT Antalyaspor, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından N'dao'yu sezon sonuna kadar kiraladı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu N'dao bu sezon 13 kez çıktığı lig maçlarında 1 gol, 1 asist üretti. N'dao kırmızı-beyazlı takımda 28 numaralı formayı giyecek. N'dao da transferini hazırladığı videoda "Geldim, gördüm, hazırım" diyerek açıkladı.



                    AVUSTRALYA'DA FİNALİN ADI NADAL-MEDVEDEV OLDU
                    Avustralya Açık'ta tek erkeklerde dünya 2 numarası Rus tenisçi Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas'ı 6-7, 6-4, 4-6 ve 1-6'lık setlerle 3-1 mağlup ederek finalde Rafael Nadal'ın rakibi oldu. Finalde Rafael Nadal ile yarın karşı karşıya gelecek olan Medvedev, kazanması halinde ikinci grand slam şampiyonluğunu yaşamış olacak.



                        LUYİNDAMA'DA SÜRPRİZ GELİŞME
                        Galatasaray, Christian Luyindama'nın transferi konusunda Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon ile kiralık olarak anlaştı. 28 yaşındaki Kongolu futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunuyor. Luyindama'nın kısa sürede imza atması bekleniyor.



                        PORTEKİZLİLER: GEDSON İSTANBUL'DA
                        Gedson Fernandes transferinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam etmiyor. A Bola gazetesi, Portekizli yıldızın iki gündür Benfica ile idmanlana çıkmadığını ve şu anda İstanbul'da olduğunu yazdı. Ancak Galatasaray cephesi bu iddiayı kesinlikle doğrulamıyor. Record gazetesi ise kulüpler arasında pazarlıkların sürdüğünü yazdı.

                        GERVİNHO'NUN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
                        Trabzonspor, Fildişili yıldızı Gervinho'nun bu sezonki sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini, oyuncuyla Temmuz ayında başlayacak ve Mayıs 2023'e kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı...

                        HAZIRLIKLAR TAM GAZ
                        Beşiktaş, Antalya Gloria Sports Arena'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarına, dün devam etti. Antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti.

                        FURKANLI PHİLADELPHİA LA LAKERS'I DEVİRDİ
                        NBA'de Philadelphia 76ers, sahasında LA Lakers'ı 105-87 mağlup etti. Joel Embiid, 26 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik, Tobias Harris de 23 sayı, 5 ribaunt, 4 asistlik performanslarıyla Lakers karşısındaki galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşmaya ilk beşte başlayan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 6 sayı, 1 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı.

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                        Çalışanların tazminatı arttı
                        Haberler Spor Yıldız futbolcu Miralem Pjanic Kara Kartal'a açık kapı bıraktı! Beşiktaş beni mutlu ediyor
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