Yıldız futbolcu Miralem Pjanic Kara Kartal'a açık kapı bıraktı! Beşiktaş beni mutlu ediyor

Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic A Spor canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Geleceği hakkında konuşan Pjanic, Beşiktaş için açık kapı bıraktı. Pjanic "Ailem de, ben de mutluyuz. Barcelona ile 2 yıllık sözleşmem var. Burayla 1 yıllık sözleşmem var. Geleceğe dair neler konuşulduğunu bilmiyorum. Bunları konuşmak için de erken. Gelecekte neler olur bilemem ama Beşiktaş'ın oyuncusu olmak beni mutlu ediyor" dedi. Türkçe'nin çok zor bir dil olduğunu söyleyen Pjanic, şu ifadeleri kullandı: "Çok dil biliyorum ama bildiğim diller arasında Türkçe'ye yakın bir dil yok. O nedenle zor... "Konya ve Fenerbahçe maçlarında sert fauller yapıldı bana. Çok fazla sert tekme aldığımda hakemlere tepki gösterebiliyorum. Hakemlerin sert müdahalelere izin vermemesi gerekiyor"
SALİH UÇAN BAŞAKŞEHİR'DE
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ta istediği forma şansını bulamayan Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Salih Uçan, yeni takımıyla ilk antrenmanına dün çıktı. Salih Uçan, "Son şampiyondan bir başka şampiyona geldim" açıklamasını yaptı.
ANTALYA'DA ÇİFTE MESAİ
Antalya'nın Belek ilçesinde kamp yapan Fenerbahçe, sabah idmanını salonda, akşam idmanını ise açık sahada gerçekleştirdi. Fenerbahçe, 2. yarı hazırlıklarına dün Antalya kampında gerçekleştirdiği çift idmanla devam etti. Antalya Belek'te yapılan günün ilk antrenmanında salonda iki grup halinde çalışma yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, güç, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı. Günün 2. çalışması akşam saatlerinde açık sahada yapıldı. Fenerbahçe, çalışmalarına bugün de devam edecek.