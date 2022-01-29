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    Ligden düşme tehlikesi yaşayan Galatasaray hazırlık maçında Tuzlaspor’dan 6 yedi! Taraftar isyan bayrağını çekti

    Nef Stadı’ndaki maça çok sayıda as futbolcuyla çıkmasına rağmen tarihi bir hezimet yaşayan Cimbom taraftarını birkez daha kahretti. Sarı-Kırmızılılar böylece Torrent yönetiminde çıktığı 4 maçta tam 15 gol yedi.

    Cimbom ’Tuzla’ buz

    Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve Süper Lig'de düşme tehlikesini ciddi şekilde yaşayan Galatasaray dün büyük bir skandala daha imza attı. Sarı- Kırmızılılar hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a 6-2 yenildi. Sahaya Berk, Omar, Aytaç, Marcao, Van Aanholt, Bartuğ, Taylan, Kerem, Oğulcan, Barış ve Halil 11'iyle çıkan Galatasaray aldığı skorla taraftarlarını birkez daha kahretti.



    EZEH'TEN HAT-TRİCK
    Tarihinde ilk kez 6 gollü bir galibiyet elde eden Tuzlaspor'un gollerini Okwuchukwu Ezeh (3), Onat Kutay Kurt, Sedat Şahintürk ve Jurgen Bardhi kaydederken, Galatasaray'ın gollerini ise Onat Kutay Kurt (kendi kalesine) ile Ömer Bayram attı. Cimbom böylece Fatih Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent'in yönetiminde çıktığı 4. maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Sarı- Kırmızılılar bu karşılaşmalarda 15 gol yemekten kurtulamadı. Ligde küme düşme hattının sadece 3 puan üzerinde yer alan, Türkiye Kupası'na 1. Lig takımı Denizlispor'a yenilerek veda eden Galatasaray'ın aldığı 6-2'lik yenilgi gündeme damgasını vurdu.


    İSTİFA DA BİR HİZMETTİR
    Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda birkez daha Başkan Burak Elmas'ı hedef tahtasına oturttu. Taraftarlar, "İstifa de bir hizmettir. Artık git başkan" ifadesini kullandı.



        400 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ
        2020'de çok büyük bir kaza geçiren Omar dün uzun aradan sonra formasına kavuştu. Tuzlaspor önünde çok ağır bir yenilgi alan Galatasaray'da günün tek sevindirici gelişmesi Omar Elabdellaoui'nin geri dönüşü oldu. 31 Aralık 2020'de geçirdiği talihsiz kaza sonrasında ölümden dönen ve iki gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Norveçli adeta bir mucizeye imza attı. Omar dün Tuzlaspor önünde 11'de sahaya çıktı ve 400 gün aradan sonra sahalara geri döndü. 30 yaşındaki futbolcu son olarak 26 Aralık 2020 tarihinde Trabzonspor'la oynanan karşılaşmada forma giymişti.

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