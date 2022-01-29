Ligden düşme tehlikesi yaşayan Galatasaray hazırlık maçında Tuzlaspor’dan 6 yedi! Taraftar isyan bayrağını çekti

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve Süper Lig'de düşme tehlikesini ciddi şekilde yaşayan Galatasaray dün büyük bir skandala daha imza attı. Sarı- Kırmızılılar hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a 6-2 yenildi. Sahaya Berk, Omar, Aytaç, Marcao, Van Aanholt, Bartuğ, Taylan, Kerem, Oğulcan, Barış ve Halil 11'iyle çıkan Galatasaray aldığı skorla taraftarlarını birkez daha kahretti.
EZEH'TEN HAT-TRİCK
Tarihinde ilk kez 6 gollü bir galibiyet elde eden Tuzlaspor'un gollerini Okwuchukwu Ezeh (3), Onat Kutay Kurt, Sedat Şahintürk ve Jurgen Bardhi kaydederken, Galatasaray'ın gollerini ise Onat Kutay Kurt (kendi kalesine) ile Ömer Bayram attı. Cimbom böylece Fatih Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent'in yönetiminde çıktığı 4. maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Sarı- Kırmızılılar bu karşılaşmalarda 15 gol yemekten kurtulamadı. Ligde küme düşme hattının sadece 3 puan üzerinde yer alan, Türkiye Kupası'na 1. Lig takımı Denizlispor'a yenilerek veda eden Galatasaray'ın aldığı 6-2'lik yenilgi gündeme damgasını vurdu.
İSTİFA DA BİR HİZMETTİR
Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda birkez daha Başkan Burak Elmas'ı hedef tahtasına oturttu. Taraftarlar, "İstifa de bir hizmettir. Artık git başkan" ifadesini kullandı.