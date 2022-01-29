Ligden düşme tehlikesi yaşayan Galatasaray hazırlık maçında Tuzlaspor’dan 6 yedi! Taraftar isyan bayrağını çekti





400 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

2020'de çok büyük bir kaza geçiren Omar dün uzun aradan sonra formasına kavuştu. Tuzlaspor önünde çok ağır bir yenilgi alan Galatasaray'da günün tek sevindirici gelişmesi Omar Elabdellaoui'nin geri dönüşü oldu. 31 Aralık 2020'de geçirdiği talihsiz kaza sonrasında ölümden dönen ve iki gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Norveçli adeta bir mucizeye imza attı. Omar dün Tuzlaspor önünde 11'de sahaya çıktı ve 400 gün aradan sonra sahalara geri döndü. 30 yaşındaki futbolcu son olarak 26 Aralık 2020 tarihinde Trabzonspor'la oynanan karşılaşmada forma giymişti.

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