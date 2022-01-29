Hem ligde hem transferde 'Fırtına'! Trabzonspor 6 oyuncuyla sözleşme imzaladı





DÖNMEK HAYALİMDİ

Ağaoğlu, "İnşallah sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmayı Allah bize nasip eder" diye konuştu. Yeni transferlerden Yusuf Erdoğan, "Geri dönmek hep hayalimdi. Bu şehrin çocuğu olduğum için geri döneceğimi biliyordum bu yüzden size ve hocama teşekkür ediyorum" dedi.

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