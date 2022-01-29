Hem ligde hem transferde 'Fırtına'! Trabzonspor 6 oyuncuyla sözleşme imzaladı

Trabzonspor'da yeni transferler Polonyalı sol bek Puchacz, Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen için Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımı ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, 6 oyuncunun imza töreni için bir araya geldiklerini belirterek, "Bugün kadromuza takviye aynı zamanda da 2022-23 kadro planlaması doğrultusunda transfer etmiş olduğumuz 6 oyuncumuzun imza töreni ile karşınızdayız. Sadece bu yılın değil Trabzonspor olarak geleceğin kadrosunu kuruyoruz" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, "Trabzonspor'un başarılı olması ülke futbolunun başarılı olması demek. Neticede Türk futbolunu layık olduğu noktaya, Avrupa'da örnek bir noktaya getirmek için çaba sarf edeceğiz" dedi.
DÖNMEK HAYALİMDİ
Ağaoğlu, "İnşallah sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmayı Allah bize nasip eder" diye konuştu. Yeni transferlerden Yusuf Erdoğan, "Geri dönmek hep hayalimdi. Bu şehrin çocuğu olduğum için geri döneceğimi biliyordum bu yüzden size ve hocama teşekkür ediyorum" dedi.