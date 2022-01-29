Fenerbahçe Kolombiyalı golcünün peşine düştü! Morelos bombası





FENER İNDİRİM İSTİYOR

Piyasa değeri 13 milyon Euro civarında olan Morelos'da Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu 9 milyon Euro'ya kadar çekmeyi hedeflediği öğrenildi. Kolombiya Milli Takım formasını şimdiye kadar 11 kez giyen Morelos çabukluğu ve son vuruşlardaki becerisi ile biliniyor. Her iki ayağını da kullanabilen Morelos, sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor. Görüşmelerin önümüzdeki hafta da yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor.