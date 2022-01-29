Fenerbahçe Kolombiyalı golcünün peşine düştü! Morelos bombası

Fenerbahçe, ara transfer döneminde hız kesmiyor. Karagümrük'ün Sırp golcüsü Pesic ile Olympiakos'un Brezilyalısı Tiquinho'yu gündemine alan Sarı-Lacivertli şimdi de Kolombiyalı forvet Alfredo Morelos için düğmeye bastı.
İskoç devi Glasgow Rangers'da forma giyen Morelos'un menajeri ve kulübü ile ilk temasın gerçekleştiği ve görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. 25 yaşında ve 1.77 boyunda olan Morelos'u Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralamak istediği ifade edildi.
FENER İNDİRİM İSTİYOR
Piyasa değeri 13 milyon Euro civarında olan Morelos'da Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu 9 milyon Euro'ya kadar çekmeyi hedeflediği öğrenildi. Kolombiya Milli Takım formasını şimdiye kadar 11 kez giyen Morelos çabukluğu ve son vuruşlardaki becerisi ile biliniyor. Her iki ayağını da kullanabilen Morelos, sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor. Görüşmelerin önümüzdeki hafta da yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor.