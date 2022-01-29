Çağla Nur Uzundurukan müthiş bir başarı öyküsüne imza attı! Şimdi yeni yetenekler için çalışıyor

"İmkansız diye bir şey yoktur... Mucizeler biraz zaman alır..." Çağla Nur Uzundurukan'ın hikayesinin özeti tam da böyle... 12-13 yaşlarında işitme kaybı olduğu farkedilen milli basketbolcu, sonrasında başarı merdivenlerini hızla tırmandı. 16'sında Dostlukspor A Takımı'nda forma giydi... Davut Güngör ile bireysel basketbol eğitimleri yanı sıra sosyal gelişimi konusunda da çalışmalar yaptı. Çağla, İşitme Engelliler Milli takımına seçildi. Avrupa Şampiyonluğu yaşadı. Amerika'yı yenen ilk Kadın takım sporcusu oldu ve Avrupa'nın en değerli oyuncusu ödülünü aldı. İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın genç oyuncusu Uzundurukan, FIBA Avrupa Kupalarında forma giyen ilk işitme engelli sporcu olarak dünya tarihine geçti... Çağla Nur Uzundurukan, DG Akademik bünyesinde gerçekleştirilen ve kendisi gibi başarılı sporcuların keşfedilmesi için 'Fırsat Eşitliği Projesi'nde görev alıyor. Hem rol model olarak çocuklara yardımcı oluyor hem de neler başarabileceklerini aşılıyor. 'Fırsat Eşitliği Projesi' ile ilgili konuşan DG Akademik Yönetim Kurulu Başkanı Davut Güngör, "Çağla, işitme engelliler için yaptığımız projemizden çıkan sporcumuz. Çağla bu sayede engelleri aştı. Dünyanın en iyi oyuncusu oldu. Projemizde henüz fark edilmemiş ve testler sonucunda işitme kaybı olan öğrencilere ücretsiz spor ve sanat eğitimleri veriyoruz. Rol model olarak Çağla'yı gösteriyoruz" dedi.
- Spor
- 29.01.2022 Gazete