Acil koduyla kaleci arayan Galatasaray, Dortmund'un İsviçreli eldivenine kancayı attı! Hedef Roman Bürki





ELMAS İLK KEZ AÇIKLADI

Bu sezon formayı Kobel'e kaptıran ve ikinci kaleci durumuna düşen İsviçreli eldiven için kiralama teklifi yapan yönetim pazarlıklarını sürdürüyor. Başkan Burak Elmas, Bürki transferinde oyuncu tarafıyla anlaştıklarını ancak Dortmud ile görüştükleri bazı detayların olduğunu söyledi. Alman basını görüşmelerin olumlu bir şekilde sürdüğünü ancak şu anda herhangi bir anlaşma olmadığını duyurdu. 2015 yılında 3.5 milyon Euro karşılığında Freiburg'dan Dortmund'a transfer olan 31 yaşındaki Bürki, Sarı-Siyahlı takımda 232 maçta görev yaptı. Tecrübeli kaleci bu karşılaşmalarda 276 gol görürken, 83 karşılaşmada kalesini kapattı. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Bürki transferinin perde arkasında Luis Campos var... Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olarak çalışmayı kabul eden Campos'un verdiği raporda, "Bu takıma uluslararası düzeyde bir kaleci lazım" dediği öğrenildi.