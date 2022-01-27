Son dakika Trabzonspor haberleri... Liderden transfer 'Fırtına'sı! Yaz döneminde transfer yapmamak için....

Süper Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, transferde erken yol almanın faydalarını görüyor.
Sezon başında ezeli rakiplerine göre transferlerini erken bitiren Fırtına, bunun karşılığını da fazlasıyla aldı.
Trabzonspor açık ara önde olmasına rağmen devre arası transferinde de 8 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Şimdiye kadar Visca, Kouassi, Puchacz, Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen'i kadrosuna katan Bordo-Mavililer'in stoper hamlesi yaparak transferi kapatması bekleniyor.