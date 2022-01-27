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    • 27.01.2022 11:26
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    • 27.01.2022 11:35
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    Son dakika Trabzonspor haberleri... Liderden transfer 'Fırtına'sı! Yaz döneminde transfer yapmamak için....

    Son dakika Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor açık ara önde olmasına rağmen devre arası transferinde de 8 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Bordo-Mavili Yönetimin peş peşe transferler yapmasının bir nedeni var. Yaz transfer döneminde transfer yapmamak. Trabzonspor, oyuncu satmadığı taktirde ya da takımdan ayrılan olmazsa transfer yapmayacak.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr

    Süper Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, transferde erken yol almanın faydalarını görüyor.

    Sezon başında ezeli rakiplerine göre transferlerini erken bitiren Fırtına, bunun karşılığını da fazlasıyla aldı.

    Trabzonspor açık ara önde olmasına rağmen devre arası transferinde de 8 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Şimdiye kadar Visca, Kouassi, Puchacz, Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen'i kadrosuna katan Bordo-Mavililer'in stoper hamlesi yaparak transferi kapatması bekleniyor.

        Bordo-Mavili Yönetimin peş peşe transferler yapmasının bir nedeni var… Yaz transfer döneminde transfer yapmamak… Trabzonspor, oyuncu satmadığı taktirde ya da takımdan ayrılan olmazsa transfer yapmayacak.

        Rakiplerine göre sezona yine avantajlı girecek. Kampa bu sezon olduğu gibi tam kadroyla başlayacak.

        Öte yandan Trabzonspor'un şu anda kadrosunda 15 yabancı bulunuyor. Kouassi'nin lisansının çıkması için bir yabancıyla daha yolların ayrılması gerekiyor.
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