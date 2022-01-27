Fenerbahçe'de 4 oyuncunun Covid testi pozitif çıktı! Mesut Özil'de Antalya kampında yer almadı





MOHAMED'E BÜYÜK ŞOK

Mısırlı yıldızın yerine ülkesinde sınava giren kişinin daha önce 5 futbolcu için daha bu suçu işlediği ortaya çıktı. Giza Valiliği çete soruşturması başlatılabileceğini duyurdu. Mısır'daki bir enstitüde eğitimini sürdüren Mostafa Mohamed'in kendisi yerine başka birini sınava soktuğu ortaya çıkmıştı. Görevliler durumu fark edince skandal ülke sınırlarını aştı. Abu El Nomros'ta yer alan eğitim enstitüsünde fark edilen olayın ardından Mısırlı yıldızın arkadaşının gözaltına alındığı açıklanmıştı. Dün gelen bilgilere göre skandalın boyutu büyüyor. Mostafa Muhammed'in yerine sınava giren kişinin, daha önce de 5 futbolcunun yerine sınava girdiği belirlendi. Giza Valiliği'ndeki polis yetkilileri, "Sınava giren kişi yakalanınca her şeyi itiraf edeceğini söyledi. Başka birkaç kişinin daha çete üyesi olduğuyla ilgili ip uçları var" dedi. İddialara göre Mısır milli takımında oynayan 4 kişi adına da sahte kişiler sınava girdi. Her bir futbolcunun, 85 bin Mısır lirası karşılığında ödeme yaptığı belirlendi. Amerikan ve İngiliz medyasına göre, Mısırlı futbolcuların olduğu ülkelerin adalet bakanlıkları yetkililerden sahtekarlık yapan kişilerin isim listesini talep etti.