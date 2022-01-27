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    Fenerbahçe'de 4 oyuncunun Covid testi pozitif çıktı! Mesut Özil'de Antalya kampında yer almadı

    Fenerbahçe’de 4 oyuncunun Covid testi pozitif çıktı. Belinden operasyon geçiren yıldız oyuncu Mesut Özil de Antalya kampında yer almadı... İşte sizler için derlediğimiz 27 Ocak TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Fenerbahçe’de büyük şok

    Fenerbahçe, 4 futbolcunun korona virüsü testinin pozitif çıktığını ve Mesut Özil'e ise anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapıldığını duyurdu. Açıklamada, "Lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan takımımızda bugün yapılan rutin testlerde 4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Ayrıca takım kaptanımız Mesut Özil'e bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapılmıştır. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuz takımımızın Antalya kampına katılmayarak tedavisine İstanbul'da devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.



    KANARYA'YA YENİ ELJİF ELMAS
    Kanarya, Kuzey Makedonyalı kanat oyuncusu Martin Mircevski'nin menejerini transfer görüşmelerini yapmak üzere İstanbul'a davet etti. Resmi temaslar an itibari ile başladı. Oyuncunun menajerinin bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Mircevski bu sezon Kuzey Makedonya liginde çıktığı 18 maçta; 16 gol 4 asist ile 20 gole etki etti.



    ALLAHYAR ARTIK HULL CİTY'DE
    Fenerbahçe'nin İranlı golcüsü Allahyar, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile anlaştı. Allahyar Sayyadmanesh'in satışından Fenerbahçe önemli bir geliri kasasına koyacak. Sarı-Lacivertliler bu transferden 4,5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay alacak.



        EVERTON TARAFTARI PEREİRA'YI İSTEMİYOR
        Everton taraftarı Vitor Pereira'yı takımın başında istemiyor. İngiliz ekibinin sahibi Farhad Moshiri, Portekizli hocayı takımın başına getirmek istiyordu. Ancak gelen tepkiler sonrasında kulüp geri adım atmak zorunda kaldı.



        ANTALYA KAMPI START ALDI!
        Fenerbahçe'nin Antalya kampı dün start aldı. Milli takımlarında bulunan Valencia, Kim Minjae, Tisserand, Rossi ile sakatlıklar ve Covid vakaları nedeniyle Altay, Ertuğrul, Bartu, Szalai, İrfan Can, Mert Hakan, Mesut Özil ile Arda Güler, kadroya alınmadı.



        İSKOÇ BASININDAN MORUTAN İDDİASI
        Rangers'ın Rumen yıldıza talip olduğu ve teklif hazırlığı yaptığı belirtiliyor. G.Saray'da bekleneni vereyen olimpiu morutan için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. iskoç basını, rangers'ın morutan'ı transfer listesine dahil ettiğini belirtti. sarı-kırmızılı yönetimin yapılacak iyi bir teklifi kabul edeceği ifade ediliyor.



            GÜVEN YALÇIN'A 4 MİLYON LIRA MAAŞ
            Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan genç yıldızlaik inci kez masaya oturacak. 23 yaşındaki futbolcuya 4 milyon lira teikf ledildi.
            Güven Yalçın ile yola devam etmek isteyen Beşiktaş, ikinci görüşmeyi gelecek hafta yapmayı planlıyor... Bu görüşmede genç yıldıza düşündüğü rakamı iletecek olan Siyah-Beyazlılar, oyuncu tarafını da dinleyecek. Yıllık ücret ve sözleşme süresi üzerine pazarlıklar başlayacak. Beşiktaş yönetiminin 3 yıllık sözleşme ile birlikte 4 milyon TL maaş önerisinde bulunacağı öğrenildi. Güven Yalçın'ın takımda kalması bekleniyor... Siyah-Beyazlılar'da bu sezon 19 karşılaşmada görev alan yıldız golcü, 4 gol atarken 3 de asist yaptı. Güven Yalçın, Beşiktaş'a 2018 yılında 150 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro olan Güven Yalçın 3 kez de A Milli Takım forması giydi. Siyah- Beyazlılar'ın yıldız ismi geçtiğimiz sezon teknik direktör Sergen Yalçın'ın kararı sonrası İtalyan temsilcisi Lecce'ye kiralanmıştı.



            BAŞAKŞEHİR SALİH'İN PEŞİNDE
            Beşiktaş'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Salih Uçan, büyük beklentilere rağmen performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Siyah-Beyazlılar'da 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncuya Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir'in talip olduğu öğrenildi.



            BEŞİKTAŞ ANTALYA'DA
            Sezonun ikinci yarısı için çalışmalarını Antalya'da sürdürecek Beşiktaş dün şehre hareket etti... Siyah- Beyazlılar, dün akşam Antalya'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Önder Karaveli hem çalışma alanını görüp bilgi almak hem de aynı otelde konaklama yapan Qarabağ takımını ziyaret etmek için Antalya'ya erkenden gitti.



                GELECEK EMİN ELLERDE
                Ligde şampiyonluğa koşan Trabzonspor bir yandan da geleceğin takımını inşa ediyor. 4 genç ismi bitiren yönetim değ-i şecek yabancı kuralı için de önlem alıyor. Süper Lig'de maç fazlasıyla en yakın rakibiyle arasında 9 puanlık fark bulunan Trabzonspor bir yandan da gelecek sezonların kadrosu için planlarını yapıyor. Bordo- Mavililer kadrosuna umut vadeden isimleri katmaya devam ediyor. Her yıl kademeli olarak düşecek yabancı sayısını dikkate alan Abdullah Avcı, belirlediği isimleri takıma katmaya çalışıyor. Altınordu'dan Enis Destan ile Bursaspor'dan Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen'in transferini bitiren Trabzonspor çok önemli bir gençlik hamlesine imza atıyor. Kurala göre Gelecek sene kadrodaki yabancı sayısı 12'ye 11'deki ise 7'ye inecek.



                MOHAMED'E BÜYÜK ŞOK
                Mısırlı yıldızın yerine ülkesinde sınava giren kişinin daha önce 5 futbolcu için daha bu suçu işlediği ortaya çıktı. Giza Valiliği çete soruşturması başlatılabileceğini duyurdu. Mısır'daki bir enstitüde eğitimini sürdüren Mostafa Mohamed'in kendisi yerine başka birini sınava soktuğu ortaya çıkmıştı. Görevliler durumu fark edince skandal ülke sınırlarını aştı. Abu El Nomros'ta yer alan eğitim enstitüsünde fark edilen olayın ardından Mısırlı yıldızın arkadaşının gözaltına alındığı açıklanmıştı. Dün gelen bilgilere göre skandalın boyutu büyüyor. Mostafa Muhammed'in yerine sınava giren kişinin, daha önce de 5 futbolcunun yerine sınava girdiği belirlendi. Giza Valiliği'ndeki polis yetkilileri, "Sınava giren kişi yakalanınca her şeyi itiraf edeceğini söyledi. Başka birkaç kişinin daha çete üyesi olduğuyla ilgili ip uçları var" dedi. İddialara göre Mısır milli takımında oynayan 4 kişi adına da sahte kişiler sınava girdi. Her bir futbolcunun, 85 bin Mısır lirası karşılığında ödeme yaptığı belirlendi. Amerikan ve İngiliz medyasına göre, Mısırlı futbolcuların olduğu ülkelerin adalet bakanlıkları yetkililerden sahtekarlık yapan kişilerin isim listesini talep etti.



                YARIN FUTBOLA GERİ DÖNÜYOR!
                1 yıl önce yaşadığı talihsiz kazanın ardından büyük bir mucizeye atan Omar Elabdellaoui sahalara geri dönüyor. Norveçli sağ bekin yarın Tuzlaspor'la Florya'da oynanacak hazırlık maçında az da alsa forma giyeceği öğrenildi.



                    ASLANTEPE'DE İDMAN YAPTILAR
                    Ezeli rakiplerinin aksine milli arada İstanbul'da kalmayı tercih eden Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Florya'daki olumsuz saha şartları nedeniyle dün Nef Stadı'nda çalıştı. Oldukça yüksek tempoda giden Torrent'in hata yapan isimlere sert şekilde uyarılarda bulunduğu öğrenildi.



                    MISIR FİLDİŞİ'Nİ ELEDİ ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ
                    Afrika Uluslar Kupası'nda normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta Fildişi Sahili'ne penaltılarla 5-4 üstünlük sağlayan Mısır, çeyrek finale yükseldi. Mısır'da 90 dakika forma giyen G.Saraylı Mostafa Mohamed, turnuvaya devam etti. Süper Lig'de forma giyen Fildişili oyuncuların ise macerası bitti.



                    BARÇA'DA SERTAÇ ŞOKU
                    Barcelona, milli basketbolcumuz Sertaç Şanlı'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Tecrübeli oyuncu bugün oynanacak Asvel ve 30 Ocak'taki J.Badalona maçında forma giyemeyecek.

                    DEANDRE YEDLİN İLE YOLLAR RESMEN AYRILDI
                    Galatasaray, ABD'li futbolcusu De- Andre Yedlin'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. Yedlin için bir teşekkür mesajı yayınlandı. Tecrübeli futbolcuya fesih için ekstra bir ücret ödenmezken, Yedlin'in kısa süre içerisinde ABD ekiplerinden Inter Miami'ya transfer olması bekleniyor.

                    3 TİMSAH'A 29 MİLYON TL ÖDENECEK
                    Trabzonspor, Bursaspor'dan Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen'i transfer ettiğini dün resmen duyurdu. 3 futbolcu için Bursaspor'a 29 milyon TL+3 milyon TL şampiyonluk bonusu ödeneceği açıklandı. Fırtına'nın yeni transferlerinden Batuhan Kör ve Kerem Şen dün Trabzon'a ayak bastı. Taha'nın ise bugün Trabzon'da olması bekleniyor.

                    DENİZLİSPOR'DA YENİ HOCA MESUT BAKKAL
                    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da teknik direktörlüğe Mesut Bakkal getirildi. Tecrübeli hoca, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı. Başkan Mehmet Uz, "Sayın hocamız Mesut Bakkal'ın kulübümüze büyük katkılar sağlayacağından hiçbir şüphemiz yok" açıklamasını yaptı.

                    YENİ MALATYASPOR'DA WALLACE GÖNDERİLDİ
                    Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Wallace Fortuna ile yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada, "Wallace ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Wallace'a teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz" denildi.

                    ALTAY'DA NOBRE DÖNEMİ BİTTİ
                    Süper Lig'de düşme hattında yer alan Altay'da Nobre ile yollar ayrıldı. Brezilyalı teknik adam Mustafa Denizli'nin ardından teknik direktörlüğe getirilmişti. Altay son olarak evinde Konyaspor'a 1-0 kaybetti.

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                    Haberler Spor Fenerbahçe'de 4 oyuncunun Covid testi pozitif çıktı! Mesut Özil'de Antalya kampında yer almadı
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