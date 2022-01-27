Fenerbahçe'de 4 oyuncunun Covid testi pozitif çıktı! Mesut Özil'de Antalya kampında yer almadı

Fenerbahçe, 4 futbolcunun korona virüsü testinin pozitif çıktığını ve Mesut Özil'e ise anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapıldığını duyurdu. Açıklamada, "Lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan takımımızda bugün yapılan rutin testlerde 4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Ayrıca takım kaptanımız Mesut Özil'e bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapılmıştır. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuz takımımızın Antalya kampına katılmayarak tedavisine İstanbul'da devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.
KANARYA'YA YENİ ELJİF ELMAS
Kanarya, Kuzey Makedonyalı kanat oyuncusu Martin Mircevski'nin menejerini transfer görüşmelerini yapmak üzere İstanbul'a davet etti. Resmi temaslar an itibari ile başladı. Oyuncunun menajerinin bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Mircevski bu sezon Kuzey Makedonya liginde çıktığı 18 maçta; 16 gol 4 asist ile 20 gole etki etti.
ALLAHYAR ARTIK HULL CİTY'DE
Fenerbahçe'nin İranlı golcüsü Allahyar, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile anlaştı. Allahyar Sayyadmanesh'in satışından Fenerbahçe önemli bir geliri kasasına koyacak. Sarı-Lacivertliler bu transferden 4,5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay alacak.