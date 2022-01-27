Aslan'ın hedefinde 4 yıldız! 6 ve 8 numara sorununu çözmek isteyen Galatasaray yoğun mesaide

Orta alanda yaşanan büyük sorunu mutlaka çözmek isteyen Galatasaray 4 koldan operasyona başladı... Hem 6 hem de 8 numara takviyesi yapmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar tam 4 futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor.Yönetim, MLS ekibi Montreal'de forma giyen Victor Wanyama için resmi kiralama teklifini yaptı.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Kenyalı futbolcunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği ve Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray ayrıca yaklaşık 1 hafta önce transfer gündemine giren Orel Mangala'nın menajeriyle dün bir görüşme gerçekleştirdi.
Stuttgart'ta forma giyen Belçikalı futbolcuyla ilgili pazarlıkların devam ettiği belirlendi. Sarı-Kırmızılılar en büyük transfer hedeflerinden biri olan Gedson Fernandes konusunda yaşanan pürüzleri ortadan kaldırmak için de çaba harcıyor. Portekiz basınına göre Benfica genç yıldızın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.