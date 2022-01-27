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    Aslan'ın hedefinde 4 yıldız! 6 ve 8 numara sorununu çözmek isteyen Galatasaray yoğun mesaide

    ABD’de oynayan Victor Wanyama’yı kiralamak isteyen Galatasaray ,Orel Mangala’nın menajeriyle de dün görüşme yaptı. Gedson konusundaik pürüzleri çözmeye çalışan Sarı-Kırmızılılar’ın Cheikhou Kouyate’yis itediği de öne sürülüyor.

    4 koldan operasyon

    Orta alanda yaşanan büyük sorunu mutlaka çözmek isteyen Galatasaray 4 koldan operasyona başladı... Hem 6 hem de 8 numara takviyesi yapmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar tam 4 futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor.Yönetim, MLS ekibi Montreal'de forma giyen Victor Wanyama için resmi kiralama teklifini yaptı.



    PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
    Kenyalı futbolcunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği ve Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray ayrıca yaklaşık 1 hafta önce transfer gündemine giren Orel Mangala'nın menajeriyle dün bir görüşme gerçekleştirdi.



    Stuttgart'ta forma giyen Belçikalı futbolcuyla ilgili pazarlıkların devam ettiği belirlendi. Sarı-Kırmızılılar en büyük transfer hedeflerinden biri olan Gedson Fernandes konusunda yaşanan pürüzleri ortadan kaldırmak için de çaba harcıyor. Portekiz basınına göre Benfica genç yıldızın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.



        OPSİYON SIKINTISI VAR
        Ancak Benfica'nın zorunlu satın alma opsiyonu istediği, Galatasaray'ın ise buna karşı çıktığı öğrenildi. Görüşmelerin kısa süre içinde olumlu sonuçlanması ve genç yıldızın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Öte yandan İngiliz basını, Galatasaray'ın Crystal Palace forması giyen Senegalli futbolcu Cheikhou Kouyate ile yakından ilgilendiğini yazdı. Sarı-Kırmızılılar'ın Kouyate'yi kiralamak için Premier Lig kulübü ile görüştüğü öne sürülüyor.

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        Haberler Spor Aslan'ın hedefinde 4 yıldız! 6 ve 8 numara sorununu çözmek isteyen Galatasaray yoğun mesaide
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