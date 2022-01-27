Aslan'ın hedefinde 4 yıldız! 6 ve 8 numara sorununu çözmek isteyen Galatasaray yoğun mesaide





Stuttgart'ta forma giyen Belçikalı futbolcuyla ilgili pazarlıkların devam ettiği belirlendi. Sarı-Kırmızılılar en büyük transfer hedeflerinden biri olan Gedson Fernandes konusunda yaşanan pürüzleri ortadan kaldırmak için de çaba harcıyor. Portekiz basınına göre Benfica genç yıldızın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.