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    • 26.01.2022 18:57
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    • 26.01.2022 19:07
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    Özel Haber... Fenerbahçe’de Max Meyer'e ilk şok! Listeden silinecek

    Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Max Meyer'e büyük şok! Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ancak beklediği verimi alamadığı için kendisine kulüp bulmasını istediği Max Meyer, henüz takımdan ayırılmak için bir adım atmadı. Sarı-Lacivertliler ise Alman orta saha oyuncusu için çok konuşulacak bir karar aldı. İşe detaylar...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Özel Haber | Max Meyer’e ilk şok!

    Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken takımdan gönderilecek oyuncalar için de yeni kararlar alınıyor.

    MAX MEYER ÇAĞRILARA KARŞILIK VERMEDİ
    Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Mergim Berisha ile birlikte transfer ettiği Max Meyer, Sarı-Lacivertliler'in kendisine yaptığı "Kulüp bul" çağrısına henüz karşılık vermedi.

    Fenerbahçe yönetimin de şu ana kadar saha içinde beklentileri karşılayamayan Alman orta saha oyuncusu ile ilgili teknik heyetle birlikte ortak bir karar aldığı ortaya çıktı.

    LİSTEDEN SİLİNECEK
    Takımın yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın performansından memnun olmadığı Max Meyer'i sezonun ikinci yarısı için Konferans Ligi kadrosuna dahil etmeyi düşünmediği ve oyuncunun isminin 23 kişilik Avrupa listesinden silineceği öğrenildi.

        Meyer'i Avrupa kadrosundan çıkararak Alman orta saha oyuncusuna net bir mesaj vermek isteyen Fenerbahçe, 26 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılışını bu şekilde hızlandırmaya çalışacak.

        Adı bazı Süper Lig ekiplerinin yanı sıra Almanya 2. Ligi ekipleri ile anılan Max Meyer'in Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        Sarı-Lacivertliler bir an önce Meyer'in kontrat yükünden kurtulmak istiyor.
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        Haberler Spor Özel Haber... Fenerbahçe’de Max Meyer'e ilk şok! Listeden silinecek
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