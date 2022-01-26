Özel Haber... Fenerbahçe’de Max Meyer'e ilk şok! Listeden silinecek

Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken takımdan gönderilecek oyuncalar için de yeni kararlar alınıyor.
MAX MEYER ÇAĞRILARA KARŞILIK VERMEDİ
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Mergim Berisha ile birlikte transfer ettiği Max Meyer, Sarı-Lacivertliler'in kendisine yaptığı "Kulüp bul" çağrısına henüz karşılık vermedi.
Fenerbahçe yönetimin de şu ana kadar saha içinde beklentileri karşılayamayan Alman orta saha oyuncusu ile ilgili teknik heyetle birlikte ortak bir karar aldığı ortaya çıktı.
LİSTEDEN SİLİNECEK
Takımın yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın performansından memnun olmadığı Max Meyer'i sezonun ikinci yarısı için Konferans Ligi kadrosuna dahil etmeyi düşünmediği ve oyuncunun isminin 23 kişilik Avrupa listesinden silineceği öğrenildi.