Gomis bombası

Ara transfer çalışmalarını çok yoğun şekilde sürdüren Galatasaray'da büyük bir heyecan yaşanıyor. Önceki gece Al Hilal'le yollarını ayıran Bafetimbi Gomis resmen Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde. TAKVİM'in aldığı bilgilere göre Fransız yıldızın menajeri Patrick Mendy, Galatasaray yönetimi ile görüşmelere başladı.

UYGUN MALİYET ŞARTI

Başkan Burak Elmas'ın Gomis'in hem gol yollarındaki sıkıntıya çözüm bulabileceğini hem de liderlik özellikleriyle saha dışında da takıma katkı verebileceğini düşündüğü öğrenildi. Ancak Elmas transferi uygun maliyetler ve istedikleri sözleşme şartlarında bitirmek istiyor. Galatasaray'ın 36 yaşındaki futbolcuya 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme teklif ettiği, Gomis'in ise 2.5 yıllık sözleşme istediği belirlendi. Ayrıca iki tarafın garanti ücret konusunda da fikir ayrılıkları yaşadığı belirtiliyor. Kulübe yakın kaynaklara göre Gomis'in fedakarlık yapması durumunda Galatasaray'a transferi gerçekleşebilir. Fransız forvet 2017-18 sezonunda attığı 33 golle Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu. Ayrıca bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olarak Süper Lig tarihine de geçmişti.

YERİ HİÇ DOLMADI!

Sarı-Kırmızılılar o sezonun sonunda sürpriz bir şekilde Gomis'le yollarını ayırmıştı. Geride kalan 4 yıla yakın sürede Galatasaray tecrübeli yıldızın yerini doldurmayı bir türlü başaramadı. Gomis'in ayrılık haberinin ardından sosyal medyada transfer kampanyası başlatan Galatasaraylı taraftarlar, Başkan Burak Elmas'tan Fransız yıldızı geri döndürmesini istiyor.

GÜNEŞ BATAR BAŞKA UFKA YÜKSELİR!..

AL Hilal ile yollarını ayıran Gomis sosyal medyadan bir aslan fotoğrafı paylaştı. Fransız yıldız, "Rüya gerçeğe dönüştüğünde güneş batar ve sonra başka bir ufka doğru yükselir" ifadesini kullandı.