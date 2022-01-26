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    Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri Notthingham Forrest'in davetlisi olarak İngiltere'ye gitti

    Fenerbahçe'nin Türk Milli Takımı'nı seçen genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri, Nottingham Forrest'ın davetlisi olarak İngiltere'ye gitti... Championship ekibinin teklifini dinleyecek olan Hollandalı menajer daha sonra Ferdi'yi bilgilendirecek.

    Ferdi Kadıoğlu Forrest’in radarında

    Fenerbahçe'nin Türk Milli Takımı'nı seçen genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri, Nottingham Forrest'ın davetlisi olarak İngiltere'ye gitti... Championship ekibinin teklifini dinleyecek olan Hollandalı menajer daha sonra Ferdi'yi bilgilendirecek. Ancak Ferdi'nin Championship'e değil Premier Lig'e gitmeyi tercih ettiği, menajerinin serbest oyuncu statüsünde herhangi bir takımla görüşme yetkisi olmasına rağmen Premier Lig'den bir talep gelmedi. Ferdi ve menajerinin Mart ayına kadar teklifleri değerlendireceği beklediği teklif gelmezse Fenerbahçe ile görüşmelerin yeniden başlayacağı, Fenerli yöneticilerinde Ferdi'nin menajerinin temaslarını yakın takibe aldığı gelen haberler arasında.

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    Haberler Spor Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri Notthingham Forrest'in davetlisi olarak İngiltere'ye gitti
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