Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe, Reims kulübü ile her konuda anlaşma sağladı! Konan ile imza aşamasına gelindi

    Sol bek takviyesi için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe, Konan ile imza aşamasına geldi. Reims ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Fildişili sol bek için Sarı-Lacivertliler 1.5 milyon Euro civarında bonservis ödeyecek.

    Konan koptu geliyor

    Ara transfer döneminin suskun takımlarından birisi olan Fenerbahçe, sol bek transferinde sona geldi. Bir süredir 26 yaşındaki Fildişili oyuncu Ghislain Konan'ın menajeri ve Reims kulübü ile görüşmeler yürüten Sarı-Lacivertli kurmaylar büyük oranda anlaşma sağladı. Haziran ayında sözleşmesi sone ereceği için oyuncudan para kazanmak isteyen Reims kulübünün oyuncusunu Fenerbahçe'ye satmaya razı olduğu öğrenildi.

    Sarı-Lacivertliler'in Konan için Fransız kulübüne 1.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği, sözleşmenin de 3.5 yıllık olacağı ifade ediliyor. Fildişi Milli Takımı'nın formasını 13 kez terleten Konan düzenli olarak milli takıma çağrılan biri isim. Güncel piyasa değeri de 6 milyon Euro civarında gösteriliyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Emekliye 3.000 TL
    Haberler Spor Fenerbahçe, Reims kulübü ile her konuda anlaşma sağladı! Konan ile imza aşamasına gelindi
        SON DAKİKA