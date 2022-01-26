Fenerbahçe, Reims kulübü ile her konuda anlaşma sağladı! Konan ile imza aşamasına gelindi

Ara transfer döneminin suskun takımlarından birisi olan Fenerbahçe, sol bek transferinde sona geldi. Bir süredir 26 yaşındaki Fildişili oyuncu Ghislain Konan'ın menajeri ve Reims kulübü ile görüşmeler yürüten Sarı-Lacivertli kurmaylar büyük oranda anlaşma sağladı. Haziran ayında sözleşmesi sone ereceği için oyuncudan para kazanmak isteyen Reims kulübünün oyuncusunu Fenerbahçe'ye satmaya razı olduğu öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler'in Konan için Fransız kulübüne 1.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği, sözleşmenin de 3.5 yıllık olacağı ifade ediliyor. Fildişi Milli Takımı'nın formasını 13 kez terleten Konan düzenli olarak milli takıma çağrılan biri isim. Güncel piyasa değeri de 6 milyon Euro civarında gösteriliyor.