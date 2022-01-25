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    • Spor
    • 25.01.2022 16:39
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    • 25.01.2022 17:17
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    Okan Kocuk ile Galatasaray'ın nikah tazelemesinin önünde Giresunspor’un tek bir şartı kaldı

    Galatasaray haberleri... Aslan'ın kaleci arayışları zirve yaparken ilk hedef Okan Kocuk oldu. Giresunspor’un müjdeyi vermesinin ardından son pürüz de ortadan kalkarsa Kocuk'un Florya’ya geri döneceği öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Takvim tarih vermişti! Giresun’dan müjde...

    Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da listenin ilk sırasında Okan Kocuk yer alıyor. Sezon başında Giresunspor'a kiralanan tecrübeli eldiveni yeniden Florya'ya getirmek için uğraşan Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar Karadeniz kulübünü ikna etmeyi başaramadı.

    Ancak takvim.com.tr 3 gün önce yaptığı özel haberde Okan Kocuk'un transferi konusunda kritik tarihi duyurmuştu. Haberde, transfer yasağı olduğu için başarılı file bekçisini vermek istemeyen Giresunspor'un FIFA'ya sürekli temas halinde olduğu belirtilmiş ve "Yasağa sebep olan futbolcu ve kulüplerin alacaklarını ödemeye başlayan Yeşil-Beyazlılar'ın pazartesi veya en geç salı günü FIFA'dan yanıt beklediği öğrenildi" ifadesi kullanılmıştı.

    Giresunspor takvim.com.tr'nin duyurduğu gibi bugün itibariyle transfer yasağını kaldırdı. Basın sözcüsü Halil İbrahim Önal az önce yaptığı açıklamayla müjdeyi verdi.

        Bu gelişme sonrası Galatasaray ve Karadeniz kulübü arasındaki görüşmelerin hız kazanması bekleniyor. Giresunspor'un istediği şartlarda bir kaleci bulması durumunda Okan Kocuk'un yeniden Florya'nın yolunu tutacağı ifade ediliyor.

        Yaşanacak sıcak gelişmeler yine tüm ayrıntılarıyla takvim.com.tr'de olacak.

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