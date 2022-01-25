Okan Kocuk ile Galatasaray'ın nikah tazelemesinin önünde Giresunspor’un tek bir şartı kaldı

Ancak takvim.com.tr 3 gün önce yaptığı özel haberde Okan Kocuk'un transferi konusunda kritik tarihi duyurmuştu. Haberde, transfer yasağı olduğu için başarılı file bekçisini vermek istemeyen Giresunspor'un FIFA'ya sürekli temas halinde olduğu belirtilmiş ve "Yasağa sebep olan futbolcu ve kulüplerin alacaklarını ödemeye başlayan Yeşil-Beyazlılar'ın pazartesi veya en geç salı günü FIFA'dan yanıt beklediği öğrenildi" ifadesi kullanılmıştı.