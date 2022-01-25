Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin teklifini reddetti! Volkan Demirel Aleksandar Pesic'in Fenerbahçe'ye transferine izin vermedi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'nin transfer teklifini reddeden Karagümrüklü Aleksandar Pesic için bu gelişme üzerine Fenerbahçe devreye girse de Sarı-Lacivertliler'in önüne beklemedeği bir engel çıktı.
Bu sezon forvetlerinden bir türlü beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, İngiliz ekibi Hull City'nin teklifini reddeden ve kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen Karagümrüklü Aleksandar Pesic'i transfer listesine almıştı.
Fenerbahçe'de futbol oynamaya istekli olduğu bilinen 29 yaşındaki Sırp forvet için kulübü Karagümrük ile temasa geçen ve pazarlıklara başlayan Sarı-Lacivertli yönetim ise transferde hiç beklemediği bir engelle karşılaştı.