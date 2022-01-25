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    • Spor
    • 25.01.2022 14:56
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    • 25.01.2022 14:56
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    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin teklifini reddetti! Volkan Demirel Aleksandar Pesic'in Fenerbahçe'ye transferine izin vermedi

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'nin transfer teklifini reddeden Karagümrüklü Aleksandar Pesic için bu gelişme üzerine Fenerbahçe devreye girse de Sarı-Lacivertliler'in önüne beklemedeği bir engel çıktı. Volkan Demirel, Pesic'in transferine onay vermedi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | F.Bahçe’ye Volkan Demirel engeli

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'nin transfer teklifini reddeden KaragümrükAleksandar Pesic için bu gelişme üzerine Fenerbahçe devreye girse de Sarı-Lacivertliler'in önüne beklemedeği bir engel çıktı.

    Bu sezon forvetlerinden bir türlü beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, İngiliz ekibi Hull City'nin teklifini reddeden ve kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen KaragümrükAleksandar Pesic'i transfer listesine almıştı.

    Fenerbahçe'de futbol oynamaya istekli olduğu bilinen 29 yaşındaki Sırp forvet için kulübü Karagümrük ile temasa geçen ve pazarlıklara başlayan Sarı-Lacivertli yönetim ise transferde hiç beklemediği bir engelle karşılaştı.

        Karagümrük'ün teknik direktörü olan Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan Demirel'in Pesic'in sezon sonuna kadar takımda kalması yönünde yönetime görüş bildirdiği ve Sırp golcünün satışını sezon sonuna bırakılmasını istediği öğrenildi.

        Karagümrük yönetiminin ise Demirel'in bu talebi sonrası henüz son kararını vermediği ve Fenerbahçe ile Pesic için pazarlıkların devam ettiği belirtiliyor.

        Fenerbahçe ise Aleksandar Pesic'in Sarı-Lacivertli takıma gelmek istemesini fırsata çevirerek bu golcü oyuncuyu ara transfer dönemi bitmeden kadrosuna katmak istiyor.
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            Haberler Spor Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin teklifini reddetti! Volkan Demirel Aleksandar Pesic'in Fenerbahçe'ye transferine izin vermedi
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