Fenerbahçe yönetimi iki nokta atış için harekete geçti! Çifte bomba Pesic ve Konan!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme planları yapan Fenerbahçe'den 2 somut adım geldi. Süper Lig ekibi Karagümrük'ün Sırp golcüsü Aleksander Pesic'in İngiltere'den gelen teklifi geri çevirmesi üzerine Fenerbahçeli kurmayların hareket geçtiği öğrenildi.
PESİC SICAK BAKIYOR...
Pesic, Hull City'nin kendisi için yaptığı teklifi "İstanbul'da kalacağım diyerek reddetti. Bunun üzerine Fenerbahçe, Fatih Karagümrüklü yetkililerden Pesic'i istedi. Hem Karagümrük hem de Pesic'in gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin Pesic için 2 milyon Euro civarında bir teklif yaptığı ifade ediliyor. Fenerbahçe sol bek mevkisi için de harekete geçti.
SOLDAN KONAN GELİYOR
Haziran ayında Reims ile olan sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki Fildişili oyuncu Ghislain Konan için hem kulübü hem de menajeri ile temasa geçildi. 6 milyon Euro piyasa değeri olan Konan için Fenerbahçe'nin 1.5 milyon Euro civarında teklifte bulunduğu öğrenildi. Görüşmelerin son derece olumlu ilerlediği de gelen hnaberler arasında.