Fenerbahçe yönetimi iki nokta atış için harekete geçti! Çifte bomba Pesic ve Konan!





PESİC SICAK BAKIYOR...

Pesic, Hull City'nin kendisi için yaptığı teklifi "İstanbul'da kalacağım diyerek reddetti. Bunun üzerine Fenerbahçe, Fatih Karagümrüklü yetkililerden Pesic'i istedi. Hem Karagümrük hem de Pesic'in gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin Pesic için 2 milyon Euro civarında bir teklif yaptığı ifade ediliyor. Fenerbahçe sol bek mevkisi için de harekete geçti.