Trabzonspor’a yenilen Galatasaray ligin dibine demir attı! Taraftardan istifa sesleri

G.Saray tepetaklak... Krizdeki Sarı- Kırmızılılar, kritik öneme sahip Trabzonspor maçında öne geçmesine rağmen mağlup oldu ve kötü gidişe dur diyemedi. Bu haftayı da puansız kapatan ve üst üste 4. yenilgisini alan Galatasaray, ligde 15. sıraya geriledi. Cimbom'un düşme hattının en tepesinde yer alan 17. sıradaki Antalyaspor ile arasındaki puan farkı 3'e indi. Ortaya çıkan tablo taraftarı kahretti.
TORRENT İLE 3 MAÇ 3 YENİLGİ!
Cimbom'da Fatih Terim sonrası göreve gelen Domenec Torrent de kötü gidişi engelleyemedi. Sarı-Kırmızılılar, İspanyol hoca yönetiminde çıktığı 3. lig maçından da yenilgiyle ayrılarak hayal kırıklığı yarattı. Torrent'in Galatasaray'ın başında galibiyet alamaması da büyük bir tartışmaya yol açtı.
YÖNETİM YİNE İSTİFAYA ÇAĞRILDI
Korku tünelindeki Galatasaray'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından taraftarlar, Kasımpaşa maçında olduğu gibi dün de yönetimi istifaya davet etti. Stattaki taraftarların yanı sıra sosyal medya üzerinden de Galatasaray yönetimine tepki sesleri yükseldi.