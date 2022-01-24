Trabzonspor’a yenilen Galatasaray ligin dibine demir attı! Taraftardan istifa sesleri





6 DAKiKADA HARAKiRi

Galatasaray adına büyük bir hayal kırıklığı ile sonuçlanan Trabzonspor derbisine bireysel hatalar damga vurdu. Sarı-Kırmızılılar 1-0 önde götürdüğü maçta önce 84. dakikada Marcao'nun kısa düşen topu sonası Bakasetas'ın golüne engel olamadı. 90. dakikada ise Taylan'ın çıkarken kaptırdığı topta Edin Visca, maçta Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü kaydetti. Galatasaray böylelikle önde olduğu maçı iki büyük bireysel hata ile kaybetti ve sahada 3 puan bıraktı. Maçın bitiminin ardından Galatasaraylı taraftarlar bireysel hatalara kazan kaldırdı. Özellikle bu sezon daha önce de çıkarken kaptırdığı toplar gol olan Taylan Antalyalı, büyük bir tepki topladı