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    Trabzonspor’a yenilen Galatasaray ligin dibine demir attı! Taraftardan istifa sesleri

    G.Saray öne geçtiği maçta evinde Trabzon’a boyun eğdi. Yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile 3’te ‘0’ çekti. Ligde 15. sıraya gerileyen Sarı-Kırmızılılar, taraftarını isyan ettirdi. Yönetim bir kez daha istifaya davet edildi...

    Aslan tepetaklak

    G.Saray tepetaklak... Krizdeki Sarı- Kırmızılılar, kritik öneme sahip Trabzonspor maçında öne geçmesine rağmen mağlup oldu ve kötü gidişe dur diyemedi. Bu haftayı da puansız kapatan ve üst üste 4. yenilgisini alan Galatasaray, ligde 15. sıraya geriledi. Cimbom'un düşme hattının en tepesinde yer alan 17. sıradaki Antalyaspor ile arasındaki puan farkı 3'e indi. Ortaya çıkan tablo taraftarı kahretti.



    TORRENT İLE 3 MAÇ 3 YENİLGİ!
    Cimbom'da Fatih Terim sonrası göreve gelen Domenec Torrent de kötü gidişi engelleyemedi. Sarı-Kırmızılılar, İspanyol hoca yönetiminde çıktığı 3. lig maçından da yenilgiyle ayrılarak hayal kırıklığı yarattı. Torrent'in Galatasaray'ın başında galibiyet alamaması da büyük bir tartışmaya yol açtı.



    YÖNETİM YİNE İSTİFAYA ÇAĞRILDI
    Korku tünelindeki Galatasaray'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından taraftarlar, Kasımpaşa maçında olduğu gibi dün de yönetimi istifaya davet etti. Stattaki taraftarların yanı sıra sosyal medya üzerinden de Galatasaray yönetimine tepki sesleri yükseldi.



        6 DAKiKADA HARAKiRi
        Galatasaray adına büyük bir hayal kırıklığı ile sonuçlanan Trabzonspor derbisine bireysel hatalar damga vurdu. Sarı-Kırmızılılar 1-0 önde götürdüğü maçta önce 84. dakikada Marcao'nun kısa düşen topu sonası Bakasetas'ın golüne engel olamadı. 90. dakikada ise Taylan'ın çıkarken kaptırdığı topta Edin Visca, maçta Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü kaydetti. Galatasaray böylelikle önde olduğu maçı iki büyük bireysel hata ile kaybetti ve sahada 3 puan bıraktı. Maçın bitiminin ardından Galatasaraylı taraftarlar bireysel hatalara kazan kaldırdı. Özellikle bu sezon daha önce de çıkarken kaptırdığı toplar gol olan Taylan Antalyalı, büyük bir tepki topladı



        HATASI PAHALIYA PATLADI
        90. dakikada pası kısa düşen Taylan'ın büyük hatası sonrası Trabzon, Visca ile golü buldu. Bu hata Cimbom'a pahalıya patladı.



        TORRENT: MAÇI KAZANMALIYDIK
        Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Trabzonspor karşısında kazanmayı hak eden taraf olduklarını söyledi. İspanyol hoca, "70. dakikada biraz tempomuzun azalmasıyla oyundan düştük. Oynadığımız üç maç içerisinde oyun açısından en iyi maçımızı çıkardık. Galip gelmeliydik" dedi.

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        Haberler Spor Trabzonspor’a yenilen Galatasaray ligin dibine demir attı! Taraftardan istifa sesleri
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