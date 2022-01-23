Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı'dan Galatasaray galibiyeti sonrası 'şampiyonluk' sözleri! "Büyük bir adım attık..."

Şampiyon olmadık, hiçbir şey kazanmadık. Üstüne basa basa söylüyorum. Mutlu sona ulaşabilecek, çok büyük bir adım attık bugün içeride. Zafere giden yol gül bahçesi değil, dikenler var. 2 beraberlik, arkasından bu galibiyet çok değerli oldu."