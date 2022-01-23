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    • Spor
    • 23.01.2022 22:06
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    • 23.01.2022 22:19
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    Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı'dan Galatasaray galibiyeti sonrası 'şampiyonluk' sözleri! "Büyük bir adım attık..."

    Son dakika spor haberleri... Lider Trabzonspor Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklama yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Şampiyon olmadık, hiçbir şey kazanmadık. Üstüne basa basa söylüyorum." ifadeelrini kullandı. Abdullah Avcı, "Mutlu sona ulaşabilecek, çok büyük bir adım attık bugün içeride." dedi.

    AJANSLAR
    Büyük bir adım attık

    Lider Trabzonspor Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

    Galatasaray'ın golünü Cicaldau atarken Trabzonspor'un gollerini Bakasetas ve Visca kaydetti.

    ABDULLAH AVCI'DAN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ
    Maçın ardından açıklama yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı şampiyonluk için temkinli konuşsa da "Büyük bir adım attık" diyerek galibiyetin önemini vurguladı.

    İşte o açıklamalar:

    "Oyunu ikinci yarı itibarıyla domine eden bir takım kimliğine döndük. Baka'yla golü bulduk. Geçen hafta 2 penaltı kaçırmış bir oyuncuya herkesin sahip çıkması, bizim nasıl bir aile olduğumuzu gösterdi.

    8+3'ün olması nedeniyle bir matematik gibi hareket edebiliyoruz.

    Avrupa Ligi'ni lider bitirmiş, yüksek şiddette koşu ve baskı yapabilen bir takım Galatasaray. Bugün de oyuna böyle başlayacaklarını biliyorduk.

        Bu baskıyı kıramadığımız anlar oldu.



        15 aydır Trabzonspor teknik direktörüyüm. Burada geçen sene aldığımız beraberliğin haricinde bütün İstanbul takımlarına karşı, bugün de dahil kazandık.

        Şampiyon olmadık, hiçbir şey kazanmadık. Üstüne basa basa söylüyorum. Mutlu sona ulaşabilecek, çok büyük bir adım attık bugün içeride. Zafere giden yol gül bahçesi değil, dikenler var. 2 beraberlik, arkasından bu galibiyet çok değerli oldu."
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