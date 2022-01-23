Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı'dan Galatasaray galibiyeti sonrası 'şampiyonluk' sözleri! "Büyük bir adım attık..."

Lider Trabzonspor Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti.
Galatasaray'ın golünü Cicaldau atarken Trabzonspor'un gollerini Bakasetas ve Visca kaydetti.
ABDULLAH AVCI'DAN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ
Maçın ardından açıklama yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı şampiyonluk için temkinli konuşsa da "Büyük bir adım attık" diyerek galibiyetin önemini vurguladı.
İşte o açıklamalar:
"Oyunu ikinci yarı itibarıyla domine eden bir takım kimliğine döndük. Baka'yla golü bulduk. Geçen hafta 2 penaltı kaçırmış bir oyuncuya herkesin sahip çıkması, bizim nasıl bir aile olduğumuzu gösterdi.
8+3'ün olması nedeniyle bir matematik gibi hareket edebiliyoruz.
Avrupa Ligi'ni lider bitirmiş, yüksek şiddette koşu ve baskı yapabilen bir takım Galatasaray. Bugün de oyuna böyle başlayacaklarını biliyorduk.