Özel Haber I Galatasaray’da Gedson Fernandes çıkarması!

Süper Lig'de çok ciddi bir şekilde düşme tehlikesini yaşayan Galatasaray gözünü tamamen transfere çevirmiş durumda… Sarı-Kırmızılılar uzatmalı sevgilisi Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak için artık gün sayıyor.
Portekizli yıldızın ardından Benfica ile de her konuda anlaşma sağlanırken transferin bugün ya da en geç yarın resmen açıklanması bekleniyor.
Orta alanda çok büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Gedson Fernandes konusunda yaşanan gelişmeler taraftarları mutlu ederken, genç yıldızla ilgili ciddi bir endişe de hakim.
Bu sezon Benfica'da forma şansı bulmakta çok zorlanan 23 yaşındaki futbolcu son resmi maçına 19 Kasım'da Paços Ferreira karşısında çıktı. 60 dakika sahada kalan Gedson fiziki açıdan çok yetersiz gözükmüştü. Ligde ise 25 Eylül'deki Guimares maçından bu yana oynayamayan Portekizli yıldızın tam olarak ne zaman hazır hale gelebileceği büyük bir soru işareti.