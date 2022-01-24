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    • 24.01.2022 11:25
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    • 24.01.2022 11:37
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    Özel Haber I Galatasaray'da Gedson Fernandes çıkarması!

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Gedson Fernandes bilmecesi çözülüyor. Sarı kırmızılı kulübün, Portekizli futbolcuyu 1.5 yıllığına kiraladığı öne sürüldü. Resmi açıklama beklenirken genç yıldızla ilgili ciddi bir endişe de hakim. Portekizli yıldızın tam olarak ne zaman hazır hale gelebileceği büyük bir soru işareti.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Galatasaray’da Gedson Fernandes çıkarması!

    Süper Lig'de çok ciddi bir şekilde düşme tehlikesini yaşayan Galatasaray gözünü tamamen transfere çevirmiş durumda… Sarı-Kırmızılılar uzatmalı sevgilisi Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak için artık gün sayıyor.



    Portekizli yıldızın ardından Benfica ile de her konuda anlaşma sağlanırken transferin bugün ya da en geç yarın resmen açıklanması bekleniyor.
    Orta alanda çok büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Gedson Fernandes konusunda yaşanan gelişmeler taraftarları mutlu ederken, genç yıldızla ilgili ciddi bir endişe de hakim.



    Bu sezon Benfica'da forma şansı bulmakta çok zorlanan 23 yaşındaki futbolcu son resmi maçına 19 Kasım'da Paços Ferreira karşısında çıktı. 60 dakika sahada kalan Gedson fiziki açıdan çok yetersiz gözükmüştü. Ligde ise 25 Eylül'deki Guimares maçından bu yana oynayamayan Portekizli yıldızın tam olarak ne zaman hazır hale gelebileceği büyük bir soru işareti.



        Galatasaray geçtiğimiz sezon da Gedson'la ilgili benzer sorunlar yaşamıştı. Yine büyük bir maç eksiği ile Sarı-Kırmızılı takıma gelen yıldız futbolcunun form tutması tam 2 ayı bulmuştu.

        Orta alandaki sıkıntılara acil çözüm bulması gereken Galatasaray'da Gedson transferi bu nedenle önemli soru işaretlerini içinde barındırıyor.
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