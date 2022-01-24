Özel Haber I Galatasaray’da Gedson Fernandes çıkarması!





Portekizli yıldızın ardından Benfica ile de her konuda anlaşma sağlanırken transferin bugün ya da en geç yarın resmen açıklanması bekleniyor.

Orta alanda çok büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Gedson Fernandes konusunda yaşanan gelişmeler taraftarları mutlu ederken, genç yıldızla ilgili ciddi bir endişe de hakim.