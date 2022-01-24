Galatasaray derbisinde kurtarışlarıyla yıldızlaşan Uğurcan Çakır izleyenleri mest etti





BEYAZIT'A SON GÖREV

Geçtiğimiz günlerde 91 yaşında hayatını kaybeden Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, dün Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede G.Saray Başkanı Burak Elmas, eski başkanlar Faruk Süren ve Dursun Özbek, F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve Fatih Terim de yer aldı. Burak Elmas ve Fatih Terim cenazede hiç yan yana gelmemeleri dikkat çekti.



ENİS DESTAN GELİYOR

Bursaspor'dan Taha Altıkardeş, Kerem Şen ve Batuhan Kör gibi gençleri kadrosuna katan Trabzonspor, transferini bitirdiği Enis Destan'ı da bugün Trabzon'a getiriyor. Genç forvetin bugün Trabzon'a gelip sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. 20 yaşındaki Enis için kulübü Altınordu'ya 650 bin Euro bonservis ödenecek.



ALANYASPOR ÜÇLÜK ATTI

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Giresunspor'u 3-1 yendi. Akdeniz ekibi ligde son 3 maçını da kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri Emre Akbaba (2) ve Davidson kaydetti. Giresun'un tek golü ise Umut Nayir'dan geldi.



HATAYSPOR VE RİZE PUANLARI PAYLAŞTI

Süper Lig'de Hatay -spor ile Çaykur Rizespor golsüz berabere kaldı. Alınan bu sonucun ardından Hatayspor puanını 36 yaparken, Rizespor ise 22 puana yükseldi. Hatay ara sonrası Kayserispor ile oynayacak. Rize ise A.Demir'i ağırlayacak.



ANTALYA'DA KAZANAN YOK!

Süper Lig'de Antalyaspor ve Gaziantep golsüz berabere kaldı... Antalyaspor'un ligde kazanamama serisi 7 maça çıktı. Son olarak evinde lider Trabzonspor'u mağlup eden Akdeniz ekibi 11 Aralık 2021'den beri kazanamıyor.



GALATASARAY ATEŞ HATTINDA

Trabzonspor'a evinde mağlup olan Galatasaray'ın düşme hattı ile arasında sadece 3 puan kaldı. Zorlu fikstür de göz önüne alındığında Sarı-Kırmızılı kulübü oldukça stresli günler bekliyor.

EYÜP-BURSA'YA KAR ENGELİ

Eyüp ile Bursa maçı skor 1-0 ev sahibi lehineyken kar yağışı sebebiyle 18. dakikada yarıda kaldı. Maç bugün 19.00'da yeniden başlayacak.