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    Galatasaray derbisinde kurtarışlarıyla yıldızlaşan Uğurcan Çakır izleyenleri mest etti

    Galatasaray karşısında birbirinden önemli kurtarışlara imza atan Uğurcan İstanbul’un üç büyüklerine karşı muhteşem performansını devam ettirdi. İzleyenleri mest etti... İşte sizler için derlediğimiz 24 Ocak TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    İstanbul panteri!

    İstanbul'un üç büyük kulübüne karşı ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, dün akşamki Galatasaray galibiyetinde de başroldeydi. Başarılı file bekçisi Sarı-Kırmızılı takıma karşı 5 kurtarışa imza atarken çıkardığı toplarla takımını ayakta tutan isim olmayı başardı. Kalesine gelen son 30 şutun 26'sında rakiplerine şans tanımayan Uğurcan Çakır, bu performansıyla da izleyenlere parmak ısırttı. Genç kaleci, "Altyapıdan yetiştiğim Trabzonspor ile kaptan olarak şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.



    KONYA DOLUDİZGİN
    Süper Lig'de liderin takipçisi Konyaspor, 68'de Ahmed Hassan'ın penaltı golüyle kazandı... Altay'da Pinares kırmızı kartla atıldı. Konyaspor doludizgin... Yeşil- Beyazlılar, Altay'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek Trabzonspor'u takibini sürdürdü. Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. 66'da Bytygi'nin kaleye gönderdiği topa Pinares elle müdahale edince 2. sarıdan atıldı ve penaltı kararı çıktı. Penaltıyı 68'de Ahmed Hassan gole çevirdi. Konya maçı 1-0 kazandı.



    PAŞA'YI TUTANA AŞK OLSUN!
    Kasımpaşa ile Kayserispor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Kritik maçı Kasımpaşa, 3-1 kazandı. Kasımpaşa'ya 3 puan getiren golleri 14'te Yasir (k.k), 36'da Umut ve 52'de Ahmet attı. Konuk Kayseri'nin tek sayısı 12'de Gavranovic'den geldi.



        BERKE HESABI KAPATTI
        Sivasspor maçında Henrique'nin frikiğinde hatalı bir gol yiyen Berke, taraftarların sabrını taşırdı ve genç file bekçisine tepki yağdı. Altay'ın yokluğunda 13 maçta forma giyen ve kalesine gelen 38 şutta 16 gol yiyerek kötü bir istatistiğe imza atan Berke, kendisine yönelik tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine ise çareyi sosyal medya hesaplarını kapatmakta buldu. Berke Özer'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.



        TİSSERAND İÇİN KAPIYA DAYANDILAR
        Saint Etienne, Tisserand'a talip oldu Fener yönetimi teklife sıcak bakıyor. Fransız ekibi Saint Etienne, Demokratik Kongolu stoper Marcel Tisserand'ı ara transfer döneminde kadrosuna katmak isterken, Fenerbahçe yönetiminin de Kim Min- Jae, Attila Szalai ve Serdar Aziz'in ardından takımın 4. stoperi konumunda bulunan Marcel Tisserand'ın satışına sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi geçen sezon Wolfsburg'dan 4 milyon Euro karşılığında transfer edilen 28 yaşındaki stoper için Saint Etienne'in 4 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etmesi halinde Marcel Tisserand'ın satışına izin verecek.



        KARTAL TARİHİ TERSTEN YAZDI!
        Beşiktaş, Süper Lig'de üç puanlık sistemdeki en kötü dış saha performansını bu sezon sergiledİ. Cumartesi günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 5 yenilgi, 5 beraberlik ve 2 galibiyet alarak bu sezon dış sahada 25 puan kaybetti. Beşiktaş, 1987-1988 sezonunda uygulanmaya başlanan üç puanlık sistemde en kötü dış saha performansını da bu sezon yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki 12 maç dikkate alındığında 3 puanlık sistemin uygulandığı 35 sezonda en düşük performansı bu sezon gösterdi. Beşiktaş, daha önce 12 maçlık periyotta en düşük puanı 1997-1998 sezonunda aldı. Söz konusu sezonda rakiplerini 3 defa mağlup edebilen siyah-beyazlı ekip, ayrıca 4 beraberlik ve 5 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Siyah- beyazlı takım, 2006-2007 sezonunda ise 12 deplasman maçında 14 puan elde etmişti.



            ERAY CÖMERT'İ VALENCİA KAPTI
            İsmi daha önce Beşiktaş ile anılan ve Basel'de forma giyen 23 yaşındaki stoper Eray Cömert'in İspanyol ekibi Valencia ile anlaştığı açıklandı. Açıklama İspanyol medyasından geldi. Oyuncunun sağlık kontrolleri için İspanya'ya gitmesi bekleniyor.



            JOSEF'TE YIRTIK VAR
            Yeni Malatyaspor deplasmanda sakatlanarak oyundan çıkan Josef de Souza'nın sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Brezilyalı oyuncunun tedavisine başlandığı açıklandı. Josef de Souza, ortaya koyduğu performansla bu sezon Beşiktaş'ın en istikrarlı oyuncularından birisi olmuştu.



            BAYER LEVERKUSEN SARDAR AZMOUN'U KAPTI
            Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen adı bir ara F.Bahçe ile anılan İranlı santrfor Sardar Azmoun'u transfer etti. Sardar, gelecek sezondan itibaren Bayer Leverkusen'de forma giyecek. Sardar Azmoun, 2019 yılından bu yana formasını giydiği Rus ekibi Zenit'te 104 maçta 62 kez fileleri havalandırmayı başardı.



                PINAR KARŞIYAKA EVİNDE ANADOLU EFES'İ DEVİRDİ
                ING Basketbol Süper Ligi 18. haftasında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i 78-73 mağlup etti. Maçın en skorer ismi 21 sayıyıla Efes'ten Micic olsa da Sırp oyuncu takımının yenilgisini önleyemedi. Diğer sonuçları: Tofaş-Darüşşafaka: 81-65, Telekom-Büyükçekmece: 86-62, F.Bahçe-Bahçeşehir: 84-73.



                3 TİMSAH'TA İŞLEM TAMAM
                Trabzonspor; Taha Altıkardeş, Kerem Şen ve Batuhan Kör için Bursaspor ile anlaşma sağladı. Trabzonspor Bursaspor'un 3 genç yıldızını renklerine bağlıyor... Bordo-Mavililer, Bursaspor ile Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen'in transferi için anlaşmaya vardı. Trabzonspor'un 3 oyuncu ile de sözleşme imzaladıktan sonra Taha'nın hemen takıma katılacağı, Batuhan ile Kerem'in ise sezonu Bursa'da kiralık tamamlayıp sonra Trabzonspor'a döneceği öğrenildi.



                BANDIRMASPOR 90+1'DE GÜLDÜ!
                TFF 1. Lig'de Bandırmaspor evinde BB Erzurum'u 2-1 yendi. 17'de Erzurum, Olanare ile öne geçti. Bandırma, 37'de Kerim, 90+1'de Kenny'nin golleriyle maçı 2-1 kazandı.



                    BEYAZIT'A SON GÖREV
                    Geçtiğimiz günlerde 91 yaşında hayatını kaybeden Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, dün Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede G.Saray Başkanı Burak Elmas, eski başkanlar Faruk Süren ve Dursun Özbek, F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve Fatih Terim de yer aldı. Burak Elmas ve Fatih Terim cenazede hiç yan yana gelmemeleri dikkat çekti.

                    ENİS DESTAN GELİYOR
                    Bursaspor'dan Taha Altıkardeş, Kerem Şen ve Batuhan Kör gibi gençleri kadrosuna katan Trabzonspor, transferini bitirdiği Enis Destan'ı da bugün Trabzon'a getiriyor. Genç forvetin bugün Trabzon'a gelip sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. 20 yaşındaki Enis için kulübü Altınordu'ya 650 bin Euro bonservis ödenecek.

                    ALANYASPOR ÜÇLÜK ATTI
                    Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Giresunspor'u 3-1 yendi. Akdeniz ekibi ligde son 3 maçını da kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri Emre Akbaba (2) ve Davidson kaydetti. Giresun'un tek golü ise Umut Nayir'dan geldi.

                    HATAYSPOR VE RİZE PUANLARI PAYLAŞTI
                    Süper Lig'de Hatay -spor ile Çaykur Rizespor golsüz berabere kaldı. Alınan bu sonucun ardından Hatayspor puanını 36 yaparken, Rizespor ise 22 puana yükseldi. Hatay ara sonrası Kayserispor ile oynayacak. Rize ise A.Demir'i ağırlayacak.

                    ANTALYA'DA KAZANAN YOK!
                    Süper Lig'de Antalyaspor ve Gaziantep golsüz berabere kaldı... Antalyaspor'un ligde kazanamama serisi 7 maça çıktı. Son olarak evinde lider Trabzonspor'u mağlup eden Akdeniz ekibi 11 Aralık 2021'den beri kazanamıyor.

                    GALATASARAY ATEŞ HATTINDA
                    Trabzonspor'a evinde mağlup olan Galatasaray'ın düşme hattı ile arasında sadece 3 puan kaldı. Zorlu fikstür de göz önüne alındığında Sarı-Kırmızılı kulübü oldukça stresli günler bekliyor.

                    EYÜP-BURSA'YA KAR ENGELİ
                    Eyüp ile Bursa maçı skor 1-0 ev sahibi lehineyken kar yağışı sebebiyle 18. dakikada yarıda kaldı. Maç bugün 19.00'da yeniden başlayacak.

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                    Memura-emekliye zam farkı
                    Haberler Spor Galatasaray derbisinde kurtarışlarıyla yıldızlaşan Uğurcan Çakır izleyenleri mest etti
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