Galatasaray derbisinde kurtarışlarıyla yıldızlaşan Uğurcan Çakır izleyenleri mest etti

İstanbul'un üç büyük kulübüne karşı ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, dün akşamki Galatasaray galibiyetinde de başroldeydi. Başarılı file bekçisi Sarı-Kırmızılı takıma karşı 5 kurtarışa imza atarken çıkardığı toplarla takımını ayakta tutan isim olmayı başardı. Kalesine gelen son 30 şutun 26'sında rakiplerine şans tanımayan Uğurcan Çakır, bu performansıyla da izleyenlere parmak ısırttı. Genç kaleci, "Altyapıdan yetiştiğim Trabzonspor ile kaptan olarak şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.
KONYA DOLUDİZGİN
Süper Lig'de liderin takipçisi Konyaspor, 68'de Ahmed Hassan'ın penaltı golüyle kazandı... Altay'da Pinares kırmızı kartla atıldı. Konyaspor doludizgin... Yeşil- Beyazlılar, Altay'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek Trabzonspor'u takibini sürdürdü. Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. 66'da Bytygi'nin kaleye gönderdiği topa Pinares elle müdahale edince 2. sarıdan atıldı ve penaltı kararı çıktı. Penaltıyı 68'de Ahmed Hassan gole çevirdi. Konya maçı 1-0 kazandı.
PAŞA'YI TUTANA AŞK OLSUN!
Kasımpaşa ile Kayserispor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Kritik maçı Kasımpaşa, 3-1 kazandı. Kasımpaşa'ya 3 puan getiren golleri 14'te Yasir (k.k), 36'da Umut ve 52'de Ahmet attı. Konuk Kayseri'nin tek sayısı 12'de Gavranovic'den geldi.