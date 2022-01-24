Fırtına Edin Visca’nın 90+1’deki golüyle sevindi! Trabzonspor derbide Galatasaray’ı devirdi...

UĞURCAN'DAN MÜTHİŞ REFLEKS
39'da Berkan'ın vuruşu savunmaya çarpıp kaleye yöneldi ancak Uğurcan Çakır ters ayakta olmasına rağmen topu kornere çeldi. Galatasaray ilk 45 dakikayı 1-0 üstünlükle tamamladı.
UĞURCAN'DAN MÜTHİŞ REFLEKS
39'da Berkan'ın vuruşu savunmaya çarpıp kaleye yöneldi ancak Uğurcan Çakır ters ayakta olmasına rağmen topu kornere çeldi. Galatasaray ilk 45 dakikayı 1-0 üstünlükle tamamladı.
EDİN VİSCA SİFTAH YAPTI
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Edin Visca, Bordo-Mavili formayla ilk golünü attı. Edin Visca, Ocak 2012'den bu yana ilk kez Galatasaray'a ceza sahası dışından gol attı.
AVCI: MUTLU SONA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK
Trabzon'un hocası Abdullah Avcı Galatasaray galibiyetiyle önemli bir virajı döndüklerini söyledi. Avcı, "Mutlu sona bir adım daha attık ligin bitmesine çok zaman var. Trabzonspor kazanmaya ve büyük bir aile olmaya devam edecek. Şu ana kadar dediğim gibi bir şey kazanmadık, sadece bir maç kazandık" ifadelerini kullandı.