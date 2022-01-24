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    Fırtına Edin Visca’nın 90+1’deki golüyle sevindi! Trabzonspor derbide Galatasaray’ı devirdi...

    G.Saray 31. dakikada Cicaldau’nun penaltı golüyle öne geçti. Trabzon 84’te Bakasetas ile eşitlik golünü kaydetti... Fırtına, son dakikada Visca’nın golüyle şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet elde etti. 15. sıradaki G.Saray’da kriz derinleşti...

    Dikkat edin onun adı Fırtına

    Trabzon derbide G.Saray'ı 2-1 yendi. 29'da Denswil'in müdahalesiyle Kerem yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Cicaldau gole çevirdi. 36'da Nwakaeme ceza sahasına girmeden vurdu. Top yandan dışarı gitti.



    UĞURCAN'DAN MÜTHİŞ REFLEKS
    39'da Berkan'ın vuruşu savunmaya çarpıp kaleye yöneldi ancak Uğurcan Çakır ters ayakta olmasına rağmen topu kornere çeldi. Galatasaray ilk 45 dakikayı 1-0 üstünlükle tamamladı.



    2. YARIYA FIRTINA GİBİ BAŞLADI
    52'de Cornelius ceza sahasına girdikten sonra sert vurdu. Top çok az farkla dışarı çıktı... 56'da Ahmet Can'ın ceza sahası içinden vuruşu diğeri yaladı... 66'da Peres, yakın mesafeden kaçırdı.



        MAÇ BİTER TRABZON BİTMEZ!
        84'te Bakasetas mükemmel bir vuruşla beraberlik golünü attı. 87'de Babel'in şutunu Uğurcan müthiş kurtardı. 90+1'de Taylan'ın hatasında Visca bekletmeden vurdu ve skor 2-1 oldu.



        EDİN VİSCA SİFTAH YAPTI
        Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Edin Visca, Bordo-Mavili formayla ilk golünü attı. Edin Visca, Ocak 2012'den bu yana ilk kez Galatasaray'a ceza sahası dışından gol attı.



        AVCI: MUTLU SONA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK
        Trabzon'un hocası Abdullah Avcı Galatasaray galibiyetiyle önemli bir virajı döndüklerini söyledi. Avcı, "Mutlu sona bir adım daha attık ligin bitmesine çok zaman var. Trabzonspor kazanmaya ve büyük bir aile olmaya devam edecek. Şu ana kadar dediğim gibi bir şey kazanmadık, sadece bir maç kazandık" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Spor Fırtına Edin Visca’nın 90+1’deki golüyle sevindi! Trabzonspor derbide Galatasaray’ı devirdi...
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