Fırtına Edin Visca’nın 90+1’deki golüyle sevindi! Trabzonspor derbide Galatasaray’ı devirdi...





AVCI: MUTLU SONA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK

Trabzon'un hocası Abdullah Avcı Galatasaray galibiyetiyle önemli bir virajı döndüklerini söyledi. Avcı, "Mutlu sona bir adım daha attık ligin bitmesine çok zaman var. Trabzonspor kazanmaya ve büyük bir aile olmaya devam edecek. Şu ana kadar dediğim gibi bir şey kazanmadık, sadece bir maç kazandık" ifadelerini kullandı.

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