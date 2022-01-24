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    Aslan eski yıldızına kavuşuyor! Galatasaray Gedson Fernandes için Benfica ile anlaştı

    Galatasaray eski yıldızına kavuşuyor. Gedson Fernandes'le tüm pürüzler giderildi... A Bola Gazetesi de transfer için “Her an açıklanabilir” ifadesini kullandı.

    Gedson koptu geliyor

    Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak oynayan ve Benfica'ya dönen Gedson Fernandes, Sarı-Kırmızılı formayı yeniden giymeye hazırlanıyor. Fatih Terim'in çok istediği Portekizli yıldızın transferi Terim'in ayrılışı sonrası rafa kalkmıştı.



    A BOLA DA YAZDI
    Ancak iki gündür Benfica ile yapılan görüşmelerde büyük yol katedildi. A Bola gazetesi, Benfica forması giyen Gedson Fernandes'in Galatasaray'a çok yakın olduğunu yazdı. Haberde, özellikle Fatih Terim'in transferini çok istediği Gedson Fernandes'in, tecrübeli teknik adamın ayrılığına rağmen Galatasaray'a transfer olabileceği aktarıldı. Gazete, 23 yaşındaki oyuncu için Benfica ile Galatasaray'ın görüşmelerinin kısa sürede biteceğini vurguladı.



    1.5 YILLIK ANLAŞMA
    Bu gelişmenin ardından da her iki taraftan da olumlu haberler geldi. Portekizli yıldızın 1.5 yıllığına G.Saray'a imza atacağı öğrenildi. Sarı- Kırmızılılar'ın kasasından 1.5 milyon Euro çıkacağı öğrenildi.

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