Aslan eski yıldızına kavuşuyor! Galatasaray Gedson Fernandes için Benfica ile anlaştı





A BOLA DA YAZDI

Ancak iki gündür Benfica ile yapılan görüşmelerde büyük yol katedildi. A Bola gazetesi, Benfica forması giyen Gedson Fernandes'in Galatasaray'a çok yakın olduğunu yazdı. Haberde, özellikle Fatih Terim'in transferini çok istediği Gedson Fernandes'in, tecrübeli teknik adamın ayrılığına rağmen Galatasaray'a transfer olabileceği aktarıldı. Gazete, 23 yaşındaki oyuncu için Benfica ile Galatasaray'ın görüşmelerinin kısa sürede biteceğini vurguladı.