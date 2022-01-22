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    Hamit Altıntop'tan acı ama gerçek söylemler: Türk futbolcusu çalışmıyor

    Hamit Altıntop'tan çarpıcı açıklamalar. İlk günden bu yana söylüyorum. Yeterince çalışmıyoruz. İyi antrenman yapılmıyor. Süper Lig’in kalitesi düşük. Dinamik bir futbol oynanmıyor.

    Türk futbolcusu çalışmıyor

    A Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntop, Türk futboluna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk futbolcularını eleştiren Altıntop, "Yeterince çalışmıyorlar" dedi. Hamit Altıntop ayrıca Almanya, Fransa ve İngiltere'yi örnek almadıklarını, Türk sistemini yerleştirmek istediklerini de söyledi.



    İYİ ANTRENMAN YAPILMIYOR...
    Hamit Altıntop şu ifadeleri kullandı: İlk günden bu yana söylüyorum. Yeterince çalışmıyor futbolcularımız. Bunları birilerinin söylemesi lazım. İyi antrenman yapılmadığını söylemeliyim.



    ALMANYA'YI ÖRNEK ALMIYORUM
    Bu gençlerin zamanından daha fazla çalmamalıyız. Benim Almanya altyapım var ama ben Almanya'yı örnek almıyorum. Bilimden yanayım. İyi futbolun çalışma yöntemlerini öğrenmeye çalışıyorum.



        BATIDA İŞLER FARKLI YÜRÜYOR...
        Göçmenleri kullanmayan ülke mi var? Hollanda, Fransa, Belçika, Almanya... Biz merhametliyizdir ama Batı'da işler öyle değil. Mesut Özil'i çok seviyorum ama bu eleştirmeyeceğim anlamına gelmiyor.



        SÜPER LİG'İN KALİTESİ DÜŞÜK
        Bu sezon Süper Lig'de oynanan futbolun kalitesi çok düşük. Bunu üzülerek söylüyorum. Teknik, taktik ve tempo olarak çok düşük. Hiçbir şekilde dinamik oyun yok. Planlı bir oyun göremiyoruz.



        TERİM, DENİZLİ VE GÜNEŞ'E TEŞEKKÜR EDERİM
        Hamit Altıntop hoca eğitiminde müfredat değişikliğiyle bir yola çıktıklarını, kurslarda bunları rayına soktuklarını, eğitim oturduğunda 3-4 yıl sonra bunların meyvelerini göreceklerini söyledi. Hamit Altıntop, "Değişim kesin olarak yaşanıyor. Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'e teşekkür etmek istiyorum. Onları tebrik ederim. Emekli olduklarını söylemek istemiyorum ama değişim ve motivasyon her zaman şarttır. Genç hocalarımızın fark yarattığına da inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Spor Hamit Altıntop'tan acı ama gerçek söylemler: Türk futbolcusu çalışmıyor
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