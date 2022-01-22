Hamit Altıntop'tan acı ama gerçek söylemler: Türk futbolcusu çalışmıyor





TERİM, DENİZLİ VE GÜNEŞ'E TEŞEKKÜR EDERİM

Hamit Altıntop hoca eğitiminde müfredat değişikliğiyle bir yola çıktıklarını, kurslarda bunları rayına soktuklarını, eğitim oturduğunda 3-4 yıl sonra bunların meyvelerini göreceklerini söyledi. Hamit Altıntop, "Değişim kesin olarak yaşanıyor. Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'e teşekkür etmek istiyorum. Onları tebrik ederim. Emekli olduklarını söylemek istemiyorum ama değişim ve motivasyon her zaman şarttır. Genç hocalarımızın fark yarattığına da inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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