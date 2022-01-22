Hamit Altıntop'tan acı ama gerçek söylemler: Türk futbolcusu çalışmıyor

A Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntop, Türk futboluna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk futbolcularını eleştiren Altıntop, "Yeterince çalışmıyorlar" dedi. Hamit Altıntop ayrıca Almanya, Fransa ve İngiltere'yi örnek almadıklarını, Türk sistemini yerleştirmek istediklerini de söyledi.
İYİ ANTRENMAN YAPILMIYOR...
Hamit Altıntop şu ifadeleri kullandı: İlk günden bu yana söylüyorum. Yeterince çalışmıyor futbolcularımız. Bunları birilerinin söylemesi lazım. İyi antrenman yapılmadığını söylemeliyim.
ALMANYA'YI ÖRNEK ALMIYORUM
Bu gençlerin zamanından daha fazla çalmamalıyız. Benim Almanya altyapım var ama ben Almanya'yı örnek almıyorum. Bilimden yanayım. İyi futbolun çalışma yöntemlerini öğrenmeye çalışıyorum.