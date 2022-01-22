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    Fenerbahçe genç yeteneklerin peşinde... Bursaspor 2 genç yıldızı için toplam 45 milyon TL istedi!

    F.Bahçe Bursaspor’un 18 yaşındaki stoperi Taha Altıkardeş ile 20 yaşındaki golcüsü Batuhan Kör’ü resmen istedi. Yeşil-Beyazlı kulüp Taha için 30 milyon TL, Batuhan için de 15 milyon TL istedi. İki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ediyor.

    Taha ve Batuhan için kıran kırana

    Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna genç yıldız adaylarını da katmayı hedefliyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar Bursaspor'un 18 yaşındaki stoperi Taha Altıkardeş ile 20 yaşındaki santrforu Batuhan Kör'ü kadrosuna katmak için Yeşil-Beyazlı kulübün temsilcileriyle masaya oturdu.



    Bursaspor Taha Altıkardeş için 30 milyon TL, Batuhan Kör için de 15 milyon TL istedi. İki kulüp arasındaki pazarlıkların devam ettiği Fenerbahçe'nin rakamları aşağıya çekmek istediği ifade ediliyor. Bu iki isimden Batuhan Kör geçtiğimiz sezon başında da Burak Kapacak ile birlikte Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş, görüşeler sonucunda sadece Burak Kapacak transfer edilmişti. Bu iki genç ismi Avrupa'dan da kulüplerin istediği ve bazı görüşmelerin yapıldığı da gelen haberler arasında.

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    Haberler Spor Fenerbahçe genç yeteneklerin peşinde... Bursaspor 2 genç yıldızı için toplam 45 milyon TL istedi!
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