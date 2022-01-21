Türkiye Futbol Federasyonu ihale sürecini başlattı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenecek ihale süreci başladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sermaye şirketleri ile kamu kurum ve kurum kuruluşlarının ihaleye katılmak için 150 bin liralık satış bedelini ödemesi gerektiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Teklif vermek için son tarih 14 Şubat Pazartesi günü saat 14:00 olup, verilen teklifler Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oluşturulan İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecektir" ifadesi kullanıldı. Yapılacak ihalede 9 ayrı yayın paketinin olduğu ve ihaleye katılacak olan şirketlerin bu paketlerden bir veya birkaçını seçeceği de belirtildi.

KULÜPLER BİRLİĞİ İDDİAYI YALANLADI

Kulüpler Birliği bazı yayın organlarında yayın ihalesi hakkında çıkan, "Birliğin mevcut rakamlarla önümüzdeki sezon da yola devam etme isteğini beIN Sports reddetti" haberini yalanladı. Açıklamada, "Söz konusu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor" denildi.