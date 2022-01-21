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    Trabzonspor'a müjdeli haber! Nwakaeme derbide sahada

    Trabzonspor'da, Galatasaray maçı öncesi test sonucu negatif çıkan Nwakaeme takımla birlikte antrenmanlara başladı. Siopis, idmana çıkan Nijeryalı yıldızı "Hoş geldin kardeşim" diyerek karşıladı.

    Nwakaeme derbide sahada

    Trabzonspor'da, Galatasaray maçı öncesi test sonucu negatif çıkan Nwakaeme takımla birlikte antrenmanlara başladı. Siopis, idmana çıkan Nijeryalı yıldızı "Hoş geldin kardeşim" diyerek karşıladı. Sol arka adalesinde ödem tespit edilen Hamsik ise dinlendirilirken kasık sakatlığı yaşayan Abdülkadir Ömür ise iki hafta sahalardan uzak kalacak. Ömür'ün yapılan kontrollerinde kasık bölgesinde kanama tespit edildi. Tedavisine başlayan milli oyuncunun Kasımpaşa maçına yetiştirilmesi bekleniyor. Djaniny ise dün takımla çalıştı.

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