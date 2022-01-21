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    • Spor
    • 21.01.2022 23:14
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    • 21.01.2022 23:14
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    Tercihi merakla bekleniyordu! Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Takım tercihi resmiyet kazandı

    Fenerbahçe'de top koşturan genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Takım tercihi resmiyet kazandı.  A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Kadıoğlu'nun tercihi FIFA nezdinde de gerçekleşti.

    Ferdi Kadıoğlu Türkiye forması giyecek

    Kısa bir süre önce A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun seçimi, FIFA nezdinde de resmiyet kazandı.

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, daha önce ümit ve genç milli seviyede Hollanda'yı temsil eden Ferdi Kadıoğlu'nun A milli düzeyde Türkiye forması giyebilmesi için TFF'nin FIFA'ya yapmış olduğu başvuru bugün itibarıyla sonuçlandı.

    TFF'nin açıklamasında, "Ferdi Kadıoğlu'na, ay-yıldızlı formayla nice başarılar kazanacağı bir milli takım kariyeri diliyoruz." denildi.

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