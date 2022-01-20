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    • 20.01.2022 22:50
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    • 20.01.2022 23:02
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    Özel Haber... Enes Ünal'dan La Liga rekoru! Atmaya devam ediyor...

    Son dakika spor haberleri... Milli futbolcu Enes Ünal adından söz ettirmeye devam ediyor. Son maçlardaki performansıyla İspanya’da adından söz ettiren Enes Ünal, Getafe’nin Granada ile oynadığı maçta ağları sarsarak bu sezon La Liga’daki gol sayısını 7’ye çıkardı. Genç yıldız böylece kendisi adına da önemli bir eşiği aştı. İşte detaylar...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Enes Ünal’dan La Liga rekoru!

    Bu sezon İspanya'da Getafe formasıyla iyi bir çıkış yakalayan Enes Ünal, takımının La Liga'nın 21. Haftasında Granada ile oynadığı maçta takımının ikinci golünü atmayı başardı.

    ENES ÜNAL'IN 7. GOLÜ
    La Liga'da 2022 yılının ilk golünü Real Madrid'e karşı atan ve tarihe geçen Enes, Granada'ya attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını da 7'ye yükseltti.

    KARİYER REKORUNA İMZA ATTI
    Enes Ünal, böylelikle kariyer rekoruna imza attı.

    La Liga'da geride kalan 4 sezonunda en fazla 6 gol atabilen Enes, bu sezon 21. Hafta itibarıyla 6 gol barajını geçerek La Liga'daki gol rekorunu kırmış oldu.
        Aslan paramparça!
        Haberler Spor Özel Haber... Enes Ünal'dan La Liga rekoru! Atmaya devam ediyor...
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