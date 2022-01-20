Özel Haber... Enes Ünal'dan La Liga rekoru! Atmaya devam ediyor...

Bu sezon İspanya'da Getafe formasıyla iyi bir çıkış yakalayan Enes Ünal, takımının La Liga'nın 21. Haftasında Granada ile oynadığı maçta takımının ikinci golünü atmayı başardı.

ENES ÜNAL'IN 7. GOLÜ

La Liga'da 2022 yılının ilk golünü Real Madrid'e karşı atan ve tarihe geçen Enes, Granada'ya attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını da 7'ye yükseltti.