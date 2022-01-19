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    Türkiye'nin en büyük 3. hipodromu olacak olan Antalya Hipodromu bugün 13.30'da açılacak

    810 dönümlük araziye kurulan, Türkiye’nin 3. büyük hipodromu olma özelliğini taşıyan Antalya Hipodromu bugün 13.30’da gerçekleştirilecek açılış töreniyle kapılarını açıyor.

    Antalya’da büyük heyecan

    Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yağca Mahallesi'ndeki 810 dönümlük araziye kurulan ve sentetik ile yarı sentetik olmak üzere iki yarış pistine sahip hipodromun açılışı için bugün saat 13.30'da tören düzenlenecek. Antalya Hipodromu'nda kış ve sonbahar yarış sezonlarında Arap atları için 105, İngiliz atları için 137 olmak üzere 242 koşu gerçekleştirilecek. Koşular, ocak-aralık arasında her çarşamba ve cuma günleri haftada 2 yarış günü şeklinde olacak. Saat 14.00'te ilk startın verileceği açılış programında birbirinden heyecanlı 7 koşu gerçekleştirilecek. Bu mücadelelerin 5'i İngiliz, 2'si ise Arap safkanlarına mahsus olarak düzenlenecek. Halis Karataş, Ahmet Çelik, Gökhan Kocakaya, Hışman Çizik ve Mehmet Kaya gibi kariyerleri başarılarla dolu jokeyler, bu yarışlarda at binerek Antalya'da ilk kez piste çıkacak.

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    Haberler Spor Türkiye'nin en büyük 3. hipodromu olacak olan Antalya Hipodromu bugün 13.30'da açılacak
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