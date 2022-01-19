Szalai için sıraya girdiler! İngiliz basını; Chelsea, Milan, Newcastle ve West Ham’ın ismini verdi

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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarılacivertli takımda sezon sonu Attila Szalai'nin yüksek bir bonservis ücreti karşılığında satılarak, yeni transferlere bütçe oluşturması planlanıyor. İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre, Chelsea ve Milan'ın yakından takip ettiği Attila Szalai için, West Ham United ve kulüp sahiplerinin maddi varlıklarına göre yapılan sıralamada dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United da eklendi. Newcastle United'ın Sevilla'da forma giyen 45 milyon Euro piyasa değeri olan Brezilyalı stoper Diego Carlos'u transfer etmek istediği, bu transfer gerçekleşmezse Attila Szalai'yi transfer edeceği iddia edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Attila Szalai için 20 milyon Euro fiyat belirlediği ve bu fiyatın altına Macar stoperi kesinlikle satmayacağı da haberin ayrıntılarında yer aldı. 23 yaşındaki Attila Szalai için transfer pazarlıklarının çok yakın bir zamanda başlaması bekleniyor. Önceki gün Londra'dan İstanbul'a dönenen Başkan Ali Koç'un Szalai için Chelsea, Newcastle ve West Ham'lı kurmaylarla görüştüğü de iddialar arasında.