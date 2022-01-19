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    Alex De Souza'dan “Çalıştığın en kötü teknik direktör kimdi?” sorusuna şoke eden cevap

    Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, “Çalıştığın en kötü teknik direktör kimdi?” sorusunda şok bir cevap verdi. "En iyisi Vanderlei Luxemburgo'ydu. En kötüsü ise Aykut Kocaman'dı" şeklinde yanıt verdi. İşte sizler için derlediğimiz 19 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    En kötüsü Kocaman’dı

    2004-2005 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de, müthiş bir performansa imza atan ve heykeli de dikilen Alex de Souza, 2012-13 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunların ardından takımdan ayrılmıştı. Ülkesinde Sao Paulo U20 takımını çalıştıran Alex'e "Çalıştığın en iyi ve en kötü teknik adamlar kimlerdi?" şeklinde soru yöneltildi. Alex de Souza bu soruya, "En iyisi Vanderlei Luxemburgo'ydu. En kötüsü ise Aykut Kocaman'dı" şeklinde yanıt verdi.



    KARTAL'DAN PEREİRA'YA GÖNDERME
    İsmail Kartal, "3'lü sistemde devam etmeyeceğim. Dörtlü sistemde pozitif futbol oynamaya çalışacağız" dedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısı yaptı. Kartal, Pereira'nın 3'lü sisteminin devam etmeyeceğini vurgulayıp, "Ben 4'lü sistemde pozitif futbol oynatmaya çalışacağım" dedi. Takımda mental olarak bir gerileme gözlemlediğini belirten Kartal, "Bugün 3'lü sisteme göre yapılmış bir takıma ben geldim. Ben 4'lü sistemi, pozitif futbolu oynatmaya çalışan bir antrenörüm. Bunun için çalışacağım. Eyvallah, tamam 17 puan gerideyiz ama hala metamatiksel olarak şampiyonluk şansımız var. Türkiye Kupası var. Konferans Ligi'nde önemli bir rakibimiz var. Altay maçı bir başlangıç olsun" dedi.



    FENERBAHÇE ALTAY'I AĞIRLIYOR
    Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe bugün 20.00'de Altay'ın konuk edecek. Ülker Stadyumu'ndaki maçı Hüseyin Göçek yönetecek. Fenerbahçe'de Altay, Valencia, Novak, Mert Hakan ve Berke forma giyemeyecek. Altay da ise Andre Poko milli takım kampında, Serge Arnaud Aka ve Cebrail Karayel ise tedavi sürecindeler.



        YENİDEN DİAWARA SESLERİ
        Yönetimin Fatih Terim döneminde de gündeme gelen Gineli yıldızı Domenec Torrent'e de önerdiği öğrenildi. İspanyol teknik adamın kararına göre hareket edilecek. Orta alana 6 numara takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da yeniden Amadou Diawara sesleri yükseliyor. Terim döneminde de transfer listesinde yer alan Gineli yıldızın yönetim tarafından Torrent'e önerildiği öğrenildi. İspanyol hocanın raporuna göre harekete geçileceği belirlendi. Roma'nın yolları ayırma kararı verdiği Diawara'nın adı Valencia ile de anılıyor. İtalyan basınına göre Valencia ile Roma arasında görüşmeler sürüyor. G.Saray, Torrent'in raporunun olumlu olması durumunda transfer yarışına katılacak.



        LUYİNDAMA BEDAVA GİDİYOR
        G.Saray ile Antwerp, Luyindama'nın kiralanması konusunda kesin olarak anlaştı. Sarı-Kırmızılılar, Belçika ekibinden kiralama bedeli almayacak.



        RİERA TAMAM, JİMENEZ YOLDA
        Geçen sezon Fatih Terim'in ekibinde yer alan Albert Riera, Torrent'in yardımcısı olarak göreve başladı. Ayrıca Torrent'le Flamengo'da çalışan kondisyoner Julian Jimenez'le de anlaşıldığı öğrenildi.



            LİDER TRABZON 3 PUAN PEŞİNDE
            Lider Trabzonspor, bugün evinde Giresunspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de start alacak maçı Alper Ulusoy yönetecek.



            KONYA KAZANDI ÇALIK UNUTULMADI
            Ahmet Çalık'ın maç önü ve sırasında anıldığı karşılaşmada Konyaspor, Adana Demirspor'u Rahmanovic'in golüyle yıktı. Konyaspor, geçtiğimiz hafta trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası çıktığı ilk maçta Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Maç öncesi ve sırasında Ahmet Çalık'ın anıldığı karşılaşmada Konyaspor, rakibini 53. dakikada Rahmanovic'in golüyle devirdi. Statta Çalık'ın anıldığı anlarda duygusal anlar yaşandı.



            G.ANTEP'TE FUTBOLA KAR ENGELİ
            Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maç yoğun kar yağışı sebebiyle ikinci yarısına başlanmadan tatil edildi. Kar yağışının etkisinde oynanan ilk 45 dakikakad iki takım gol bulamamış, Malatya ise penaltı kaçırmıştı.



                TFF, AHMET ÇALIK'IN İSMİNİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ
                Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun adının "Ahmet Çalık sezonu" olarak değiştirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Yönetim Kurulumuz her ne kadar sezona isim verme uygulamasını kaldırmış olsa da sadece bu sezona mahsus olmak üzere böyle bir karar almıştır" denildi.



                FENERBAHÇE BEKO 25 SAYI FARKLA KAZANDI
                ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece Basketbol'u 90-65 yendi. Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligde 14. galibiyetini elde ederken, Büyükçekmece Basketbol ise 14. kez mağlup oldu. Günün diğer maçında ise Anadolu Efes, Semt Yalova'yı deplasmanmda 88-69 mağlup etti.

                SÜPER LİG'DE 3 MAÇ DAHA OYNANACAK
                Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. Bu 3 karşılaşmanın da başlama saati 17.00. Çaykur Rizespor, Frafort TAV Antalyapor'u konuk ederken, Göztepe, Demir Grup Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Son maçlarda aldığı sonuçlarla dikkat çeken Yukatel Kayserispor da üst sıraları zorlayan Medipol Başaktşehir'i konuk edecek.

                WRC'DE HEYECAN MONACO'DA BAŞLIYOR
                2022 Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) yeni hibrit dönemin ilk yarışı, 20-23 Ocak tarihleri arasında Monaco'daki Monte-Carlo Rallisi'nde koşulacak. WRC'de 8 Dünya Şampiyonluğu bulunan Sebastien Ogier ile 9 kez Dünya Ralli Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Sebastien Loeb ise sezonun açılış yarışında startta yerini alacak.

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                İBB’ye böyle çöreklendiler
                Haberler Spor Alex De Souza'dan “Çalıştığın en kötü teknik direktör kimdi?” sorusuna şoke eden cevap
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