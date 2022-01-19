Alex De Souza'dan “Çalıştığın en kötü teknik direktör kimdi?” sorusuna şoke eden cevap

2004-2005 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de, müthiş bir performansa imza atan ve heykeli de dikilen Alex de Souza, 2012-13 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunların ardından takımdan ayrılmıştı. Ülkesinde Sao Paulo U20 takımını çalıştıran Alex'e "Çalıştığın en iyi ve en kötü teknik adamlar kimlerdi?" şeklinde soru yöneltildi. Alex de Souza bu soruya, "En iyisi Vanderlei Luxemburgo'ydu. En kötüsü ise Aykut Kocaman'dı" şeklinde yanıt verdi.
KARTAL'DAN PEREİRA'YA GÖNDERME
İsmail Kartal, "3'lü sistemde devam etmeyeceğim. Dörtlü sistemde pozitif futbol oynamaya çalışacağız" dedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısı yaptı. Kartal, Pereira'nın 3'lü sisteminin devam etmeyeceğini vurgulayıp, "Ben 4'lü sistemde pozitif futbol oynatmaya çalışacağım" dedi. Takımda mental olarak bir gerileme gözlemlediğini belirten Kartal, "Bugün 3'lü sisteme göre yapılmış bir takıma ben geldim. Ben 4'lü sistemi, pozitif futbolu oynatmaya çalışan bir antrenörüm. Bunun için çalışacağım. Eyvallah, tamam 17 puan gerideyiz ama hala metamatiksel olarak şampiyonluk şansımız var. Türkiye Kupası var. Konferans Ligi'nde önemli bir rakibimiz var. Altay maçı bir başlangıç olsun" dedi.
FENERBAHÇE ALTAY'I AĞIRLIYOR
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe bugün 20.00'de Altay'ın konuk edecek. Ülker Stadyumu'ndaki maçı Hüseyin Göçek yönetecek. Fenerbahçe'de Altay, Valencia, Novak, Mert Hakan ve Berke forma giyemeyecek. Altay da ise Andre Poko milli takım kampında, Serge Arnaud Aka ve Cebrail Karayel ise tedavi sürecindeler.