Alex De Souza'dan “Çalıştığın en kötü teknik direktör kimdi?” sorusuna şoke eden cevap





KARTAL'DAN PEREİRA'YA GÖNDERME

İsmail Kartal, "3'lü sistemde devam etmeyeceğim. Dörtlü sistemde pozitif futbol oynamaya çalışacağız" dedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısı yaptı. Kartal, Pereira'nın 3'lü sisteminin devam etmeyeceğini vurgulayıp, "Ben 4'lü sistemde pozitif futbol oynatmaya çalışacağım" dedi. Takımda mental olarak bir gerileme gözlemlediğini belirten Kartal, "Bugün 3'lü sisteme göre yapılmış bir takıma ben geldim. Ben 4'lü sistemi, pozitif futbolu oynatmaya çalışan bir antrenörüm. Bunun için çalışacağım. Eyvallah, tamam 17 puan gerideyiz ama hala metamatiksel olarak şampiyonluk şansımız var. Türkiye Kupası var. Konferans Ligi'nde önemli bir rakibimiz var. Altay maçı bir başlangıç olsun" dedi.