Steaua Bükreş’in patronu Becali'den Galatasaray'a sitem! "Morutan için ödeme almadım"

Tarihinin en kötü dönemlerinden birisini geçiren Galatasaray'da ekonomik olarak da büyük kriz var. Bir süredir futbolcuların alacaklarını ödeyemediği iddia edilen Sarı- Kırmızılı yönetime, Romanya'dan da kötü haber geldi. Steaua Bükreş'in patronu Gigi Becali, "Morutan için Galatasaray'dan şu ana kadar hiçbir ödeme alamadım. 700 bin Euro'luk ilk taksitimi bir an önce almak istiyorum. Türkler'le, FIFA'ya gitmek istemiyorum. Kasım ayında ilk taksit vardı ama hala ödemediler" ifadesini kullandı. 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen Olimpiu Morutan özellikle son 2 ayda gösterdiği performansla büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor.
SEGARRA İŞBAŞI YAPTI
Torrent'in ekibi yavaş yavaş şekilleniyor. Önceki gün İstanbul'a gelen kaleci antrenörü Ricard Segarra dün işbaşı yaptı. Florya'daki ilk idmanına çıkan İspanyol hoca uzun yıllar Barcelona'da çalıştı.
11'DE DEĞİŞİM YAPACAK
Torrent'in Kasımpaşa önünde Nelsson, Assunçao ve Morutan'a 11'de görev vermeyi düşündüğü öğrenildi.