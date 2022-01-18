Steaua Bükreş’in patronu Becali'den Galatasaray'a sitem! "Morutan için ödeme almadım"





2022 DÜNYA KUPASI ÖNCESİ ÇAKIR'A DAVET

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Katar 2022 Dünya Kupası Aday Hakem Semineri'ne katılacak. Seminere, FIFA tarafından Dünya Kupası finallerinde görev almaya aday olan hakemlerin davet edildiği belirtildi.



ERTUĞRUL'A MENTAL TAKVİYE

Altay maçında kaleye geçmesi beklenen 18 yaşındaki Ertuğrul Çetin ile teknik patron İsmail Kartal özel olarak ilgileniyor. Takım arkadaşları da destek veriyor.



ALPEREN 6 SAYI ATTI ROCKETS, KİNGS'İ YENDİ

NBA'de Batı Konferansı'nın son sırasındaki Houston Rockets, konuk olduğu Sacramento Kings'i 118-112 yendi. Rockets'ta 23 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Christian Wood yıldızlaştı. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün ise 6 sayı, 2 asistle maçı tamamladı.



MORALSİZ ASLAN PAŞA'YA BİLENİYOR

Hatay'da ağır bir yenilgi alan Galatasaray perşembe günü oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Çalışmada futbolcuların çok hırslı olduğu gözlendi.



ELİNİ HEP ÇABUK TUTTU!

Fırtına bu sezon hem yaz hem de kış transferinde elini çabuk tuttu. Bunun karşılığını da aldı.



ANTALYASPOR BREZİLYALI FERNANDO'YU KAPTI

Antalya Admir Mehmedi'nin ardından 29 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins'i transfer ettiğini de açıkladı. Kırmızı-Beyazlılar'ın yeni transferi Akdeniz ekibinde başarılı olacağını dile getirdi.



YILIN EN İYİSİ LEWANDOWSKİ

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, FIFA Yılın Erkek Futbolcusu ödülünü kazanan isim oldu. En iyi 11: Donnarumma, Alaba, Ruben Dias, Bonucci, Jorginho, Kante, De Bruyne, Ronaldo, Haaland, Lewandowski, Messi.



FİLE DERBİSİ VAKIFBANK'IN

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında oynanan derbide VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi. 86 dakika süren maçın setleri 25-16, 25-22, 25-22 sonuçlandı.



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