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    Steaua Bükreş’in patronu Becali'den Galatasaray'a sitem! "Morutan için ödeme almadım"

    Steaua Bükreş’in patronu Becali, “Morutan için Galatasaray’dan ödeme almadım. 700 bin Euro’luk ilk taksidi bir an önce istiyorum ”dedi. İşte sizler için derlediğimiz 18 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Becali: Paramı istiyorum!

    Tarihinin en kötü dönemlerinden birisini geçiren Galatasaray'da ekonomik olarak da büyük kriz var. Bir süredir futbolcuların alacaklarını ödeyemediği iddia edilen Sarı- Kırmızılı yönetime, Romanya'dan da kötü haber geldi. Steaua Bükreş'in patronu Gigi Becali, "Morutan için Galatasaray'dan şu ana kadar hiçbir ödeme alamadım. 700 bin Euro'luk ilk taksitimi bir an önce almak istiyorum. Türkler'le, FIFA'ya gitmek istemiyorum. Kasım ayında ilk taksit vardı ama hala ödemediler" ifadesini kullandı. 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen Olimpiu Morutan özellikle son 2 ayda gösterdiği performansla büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor.



    SEGARRA İŞBAŞI YAPTI
    Torrent'in ekibi yavaş yavaş şekilleniyor. Önceki gün İstanbul'a gelen kaleci antrenörü Ricard Segarra dün işbaşı yaptı. Florya'daki ilk idmanına çıkan İspanyol hoca uzun yıllar Barcelona'da çalıştı.



    11'DE DEĞİŞİM YAPACAK
    Torrent'in Kasımpaşa önünde Nelsson, Assunçao ve Morutan'a 11'de görev vermeyi düşündüğü öğrenildi.



        YÖNETİM BABEL'LE MASADA
        Torrent'in kadroda düşünmediği Hollandal ı yıldızın menajeriyle fesih görüşmeleri başladı. Galatasaray'da ayrılıklar başlıyor. Fatih Terim döneminde de ismi gönderilecekler listesinde bulunan Luyindama veda için gün sayıyor. Antwerp'e kiralanması beklenen Kongolu stoperin ardından ikinci ayrılık da kapıya dayandı. Bu sezon performansı büyük hayal kırıklığı yaratan Ryan Babel tamamen gözden çıkarılmış durumda. Torrent'in de yolların ayrılması yönünde rapor verdiği Hollandalı futbolcunun menajeriyle fesih görüşmeleri başladı. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Babel'in 1.2 milyon Euro alacağının olduğu öğrenildi. Yönetimin hedefi 35 yaşındaki futbolcuya 500 bin Euro ödeyerek yolları ayırmak.



        BEŞİKTAŞ, K.GÜMRÜK'LE KOZLARINI PAYLAŞIYOR
        Süper Lig'de Beşiktaş bugün Karagümrük'e konuk olacak. Kartal'da Mert, Umut, N'Koudou, Emirhan İlkhan, Atiba ve Welinton sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Karagümrük'te Zukanovic, Bilglia, Frei ve Ahmed Musa oynamayacak.



        ERSİN'E YAKIN MARKAJ
        Beşiktaş'ın başarılı eldiveni Ersin Destanoğlu, Avrupa'nın dev kulüplerini radarında. Karagümrük maçında onu devler takip edecek.



            OĞUZHAN VE LARİN CEZA SINIRINDA
            Beşiktaş'ta Karagümrük maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin bugün kart görürse Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.



            GÜVEN YALÇIN İLE YENİ SÖZLEŞME YAKIN
            Beşiktaş'ın kadrosunda tutmak istediği isimlerden birisi olan Güven Yalçıın ile yeni sözleşme için büyük oranda anlaşma sağlandığı öğrenildi. 22 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Beklentilerin uzağında kalan Kenan Karaman'dan ise takım bulmasının isteneceği iddia edildi.



            ŞİMDİ ÇALIŞMA ZAMANI!
            Trabzonspor dün yaptığı idmanla Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı. 1 günlük iznin ardından çalışmaya başlayan Karadeniz Fırtınası'nda futbolcuların bir hayli keyifli olduğu gözlendi.



                TRABZONSPOR'DA GENÇLİK ATEŞİ
                Fırtına, Aral Şimşir ve Enis Destan'ı transfe r etmek için çalışmalarını hızlandırdı... Transferde şov yapan Trabzonspor, son olarak Edin Visca, Kouassi, Puchacz ve Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna katmıştı. Bordo-Mavililer, gelecek sezonlar için de yapılanma içerisinde. Bordo-Mavililer, FC Midtjylland'dan sol kanat Aral Şimşir (19) ve Altınordu'dan santrafor Enis Destan (19)'ın peşinde. Karadeniz Fırtınası, daha önce uzun vadeli 1,5 milyon Euro teklif ettiği Aral Şimşir için kulübünden gelen 2 milyon Euro talebi aşağıya çekmeye çalışıyor. Bordo- Mavililer, Altınordu'nun golcüsü için ise İzmir ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor...



                DJANİNY MÜJDESİ!
                Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın idmanında sakatlanan ve Afrika Kupası'na katılamadan geri dönen Djaniny uzun bir aranın ardından Trabzonspor'un idmanında yer aldı. Sakatlıktan dönen Trondsen de dün koşu yaptı.



                TRABZONSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI ALPER ULUSOY'UN
                Süper Lig'de 22. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı... Lider Trabzonspor'un yarın GZT Giresunspor ile sahasında oynayacağı mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak. Beşiktaş'ın bugün Karagümrük ile Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı mücadeleyi ise Halil Umut Meler yönetecek.



                    SZALAİ VECRESPO 11'E DÖNÜYOR
                    Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle Antalya maçı kadrosunda olmayan Attila Szalai ile Miguel Crespo'yu teknik direktör İsmail Kartal Altay maçında ilk 11' e koymayı düşünüyor. Sakatlığı geçen Mergim Berisha'nın ise maça kulübede başlayacağı duruma göre 2. yarıda oyluna girmesinin beklendiği öğrenildi.


                    FENER 4 EKSİKLE ÇALIŞTI
                    Fenerbahçe, Altay maçının hazırlıklarını dün de sürdürdü. Berke, Novak ve Valencia tedavi olurken Altay takımdan ayrı çalıştı. Süper Lig'in 22. haftasında yarın Ülker Stadyumu'nda Altay'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdman 1.5 saat sürdü. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. İdman; çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-Lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Berke Özer, Filip Novak ve Enner Valencia günü tedaviyle geçirirken Altay Bayındır ise günü bireysel yaptığı çalışmayla tamamladı. Bu dört oyuncunun da yarınki Altay maçında kadroda olmaları beklenmiyor.



                    ADANASPOR DOLUDİZGİN
                    TFF 1 Lig'de Adanaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorla mağlup etti... Turuncu- Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 51 ve 70'te Tetteh ve 57'de Bruns kaydetti. Adanaspor ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.



                        FATİH KARAGÜMRÜK BİRASCHİ'Yİ AÇIKLADI
                        Karagümrük, Genoa'nın 27 yaşındaki İtalyan stoperi Davide Biraschi'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Karagümrük'ten yapılan açıklamada "Genoa'nın 27 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardık" denildi.



                        RED BULL UÇUŞ GÜNÜ 3 YIL SONRA YENİDEN
                        Havacılık tarihini yeniden yazma ve suya iniş sanatını mükemmelleştirme girişimi olan Red Bull Uçuş Günü 3 yıllık aranın ardından 5 Haziran'da yapılacak. 4'er kişilik takımların katılacağı organizasyonda, katılımcılar kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metre yüksekliğinde bir rampadan suya atlayacak.



                        2022 DÜNYA KUPASI ÖNCESİ ÇAKIR'A DAVET
                        FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Katar 2022 Dünya Kupası Aday Hakem Semineri'ne katılacak. Seminere, FIFA tarafından Dünya Kupası finallerinde görev almaya aday olan hakemlerin davet edildiği belirtildi.

                        ERTUĞRUL'A MENTAL TAKVİYE
                        Altay maçında kaleye geçmesi beklenen 18 yaşındaki Ertuğrul Çetin ile teknik patron İsmail Kartal özel olarak ilgileniyor. Takım arkadaşları da destek veriyor.

                        ALPEREN 6 SAYI ATTI ROCKETS, KİNGS'İ YENDİ
                        NBA'de Batı Konferansı'nın son sırasındaki Houston Rockets, konuk olduğu Sacramento Kings'i 118-112 yendi. Rockets'ta 23 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Christian Wood yıldızlaştı. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün ise 6 sayı, 2 asistle maçı tamamladı.

                        MORALSİZ ASLAN PAŞA'YA BİLENİYOR
                        Hatay'da ağır bir yenilgi alan Galatasaray perşembe günü oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Çalışmada futbolcuların çok hırslı olduğu gözlendi.

                        ELİNİ HEP ÇABUK TUTTU!
                        Fırtına bu sezon hem yaz hem de kış transferinde elini çabuk tuttu. Bunun karşılığını da aldı.

                        ANTALYASPOR BREZİLYALI FERNANDO'YU KAPTI
                        Antalya Admir Mehmedi'nin ardından 29 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins'i transfer ettiğini de açıkladı. Kırmızı-Beyazlılar'ın yeni transferi Akdeniz ekibinde başarılı olacağını dile getirdi.

                        YILIN EN İYİSİ LEWANDOWSKİ
                        Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, FIFA Yılın Erkek Futbolcusu ödülünü kazanan isim oldu. En iyi 11: Donnarumma, Alaba, Ruben Dias, Bonucci, Jorginho, Kante, De Bruyne, Ronaldo, Haaland, Lewandowski, Messi.

                        FİLE DERBİSİ VAKIFBANK'IN
                        Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında oynanan derbide VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi. 86 dakika süren maçın setleri 25-16, 25-22, 25-22 sonuçlandı.

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                        Bursa’nın atıkları enerjiye dönüşüyor
                        Haberler Spor Steaua Bükreş’in patronu Becali'den Galatasaray'a sitem! "Morutan için ödeme almadım"
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