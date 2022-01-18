Löw'le görüşen Ali Koç'tan tecrübeli çalıştırıcıya çarpıcı mesaj! "30 milyon Fenerli seni bekliyor hocam"





FENER DOĞRU ADRES

Daha önce Joachim Löw'ün tüm isteklerini kabul eden Başkan Ali Koç'un Alman teknik adama, "Seni isteyen başka takımların olması son derece doğal. Ama seni en çok isteyen de biziz. 30 milyon Fenerbahçeli seni bekliyor. Üstelik bu kulüpte şanssızlıkla kaçırdığın bir şampiyonluk var. Onu almanın da zamanı geldi. Fenerbahçe senin için en doğru adres" ifadelerini kullandı.