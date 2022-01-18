Galatasaray'da flaş gelişme! Muslera'da yolcu





İYİLEŞSE BİLE GİDECEK

Bir TV kanalına açıklamalarda bulunan Gün, takımın sembol isimlerinden biri olan Fernando Muslera ile ilgili bomba etkisi yaratan açıklamalarda bulundu. Işıtan Gün, "6 ve 9 numaradan önce bizim iyi bir kaleciye ihtiyacımız var. Muslera düzelse bile, iyileşse bile biz çok iyi bir kaleci alacağız çünkü Muslera gidecek. Sezon sonunda yollarımızı ayıracağız" diye konuştu. Yönetimin, Uruguaylı eldivenin sözleşmesini feshetmek için çalışmalara başladığı öne sürülüyor. Geçtiğimiz sezon 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Muslera 2.5 milyon Euro garanti ücret alıyor.