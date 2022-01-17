Trabzonspor, Nijeryalı yıldız yokken zorlanıyor! Nwakaeme’siz 4 puan kaybı yaşadı

Sivas deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Trabzonspor zorlu maçta Anthony Nwakaeme'nin yokluğunu fazlasıyla hissetti. Covid- 19 testi pozitif olduğu için Sivas önünde forma giyemeyen Nijeryalı yıldızın yokluğunda pozisyon üretmekte zorlanan Bordo-Mavililer benzer sıkıntıları daha önce de yaşamıştı. Takımın kilit ismi olan Nwakaeme bu sezon Süper Lig'de 5 maçta forma giyemedi.
BÜYÜK SIKINTI YAŞIYOR
Trabzonspor bu maçlarda 2 beraberlik yaşayıp 4 puan kaybetti. Göztepe'yi 1-0, Hatayspor'u 2-0, Altay'ı da 2-1 yenen Abdullah Avcı'nın ekibi, Başakşehir'le 0-0, Sivasspor'la da 1-1 berabere kaldı. Bordo-Mavililer, Nwakaeme'siz çıktığı 5 maçta sadece 7 gol atabirken, Nijeryalı yıldızın oynadığı 16 karşılaşmada rakip ağlara tam 31 gol bıraktı. Trabzonspor'da karantina süreci devam eden Nwakaeme'nin yanı sıra Siopis de Giresunspor maçı öncesi test verecek.
GÖZLER TEST SONUCUNDA
İki yıldızın sonuçlarının negatif çıkmaları durumunda maça yetişme ihtimalleri bulunuyor. Ancak antrenman eksikleri olacağı için kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Testlerin pozitif sonuçlanması halinde ise karantina süreci 7 gün olacağı için hem Nwakaeme hem de Manolis Siopis maça yetişemeyecek.