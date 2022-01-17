Trabzonspor, Nijeryalı yıldız yokken zorlanıyor! Nwakaeme’siz 4 puan kaybı yaşadı

Sivas deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Trabzonspor zorlu maçta Anthony Nwakaeme'nin yokluğunu fazlasıyla hissetti. Covid- 19 testi pozitif olduğu için Sivas önünde forma giyemeyen Nijeryalı yıldızın yokluğunda pozisyon üretmekte zorlanan Bordo-Mavililer benzer sıkıntıları daha önce de yaşamıştı. Takımın kilit ismi olan Nwakaeme bu sezon Süper Lig'de 5 maçta forma giyemedi.