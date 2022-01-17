Löw’de PSG sıkıntısı! Fransa'dan gelen iddialar Fenerli kurmayların canını sıktı

Fenerbahçe'nin sezon sonunda takımın başına teknik direktör olarak getirmek istediği Joachim Löw'de can sıkan bir gelişme yaşandı! Fransız ekibi PSG'nin sezon sonunda Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino ile yola devam etmeyebileceği ve teknik direktör olarak Joachim Löw'ü düşündüğü iddia edildi. Bu bilginin Joachim Löw'e de ulaştığı bu sebepten dolayı Alman teknik adamın kafasının karıştığı iddia edildi. Löw'ün PSG'den gelebilecek muhtemel teklifi düşünerek Fenerbahçe'ye henüz cevap vermediği de öne sürülüyor. Bu gelişmeler üzerine şu anda İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Başkan Ali Koç'un yarın Löw ile bir kez daha görüşmek için Almanya'ya geçeceği öğrenildi. Başkan Ali Koç, PSG iddiaları daha fazla dallanıp budaklanmadan Alman teknik adamdan imza sözü almaya çalışacak. Fenerbahçe yönetimi, şu ana kadar Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den talep ettiği tüm istekleri kabul etmişti. Yarın Almanya'da gerçekleşecek görüşmenin son derece kritik olduğu ifade ediliyor.