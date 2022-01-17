Galatasaray, Torrent yönetiminde ilk maçında Hatay önünde dağıldı!





ÖZDAMAR'A BÜYÜK TEPKİ!

G.Saraylılar, Hatayspor karşısında hakem Erkan Özdamar'ın verdiği 4 karara büyük tepki gösterdi. Atakaş Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta hakem Erkan Özdamar'ın kararları tartışma yarattı. Galatasaray cephesi ilk yarıda Kerem'le Fatih arasındaki pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Özdamar ise, 'devam' dedi. Cimbom ayrıca Hatayspor'un VAR uyarısıyla kazandığı penaltının haksız olduğu gerekçesiyle hakeme itirazda bulunsa da sonuç değişmedi. İkinci yarıda ise Sarı-Kırmızılılar, Hatayspor'un ikinci golü öncesi ofsayt bekledi. Hakem ise golü verdi. Hatayspor'un üçüncü golü öncesi ise Galatasaraylılar, Sacha Boey'e faul yapıldığı yönünde itirazlarda bulundu. Özdamar yine 'devam' dedi. Hakem Erkan Özdamar ile birlike VAR hakemi Hakan Ceylan da tepkilerden nasibini aldı. Hakem ve VAR kararları gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.