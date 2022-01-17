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    Galatasaray, Torrent yönetiminde ilk maçında Hatay önünde dağıldı!

    Emre Kılınç ve Kerem ile iki kez öne geçen Cimbom; Diouf, Kamara ve Saba’nın (2) gollerine engel olamadı. 83’te Taylan direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

    Gala faciası

    Cimbom, Hatay'da dağıldı... Hafta içi teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar, yeni hocası Domenec Torrent yönetiminde ilk maçında dağıldı. Galatasaray, Hatayspor'a deplasmanda 4-2 mağlup oldu. 23. dakikada Galatasaray öne geçti. Soldan Patrick Van Aanholt'un şık ortasında Emre Kılınç arka direkte bitirdi: 1-0. 26. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ancak Van Aanholt'un penaltısını Abdullah kurtardı. 43. dakikada bu kez Hatayspor penaltı kazandı. Diouf skoru 1-1 yaptı. 45+7. dakikada Kerem Aktürkoğlu frikikten harika bir golle Cimbom'u yeniden öne geçirdi: 1-2. 61. dakikada Emre Kılınç'ın sol ayağının içiyle şık vuruşunu kaleci Abdullah aynı güzellikte kurtardı. 1 dakika sonra kaleci İsmail'in hatasında Kamara golü attı ve skor 2-2 oldu. 70. dakikada Cicaldau kale dibinden golü atamadı. 80. dakikada Saba Lobjanidze sahneye çıktı ve Hatayspor 3-2 öne geçti. 83'te Taylan Antalyalı direkt kırmızı kart görünce Galatasaray 10 kişi kaldı. 90+1'de yine savunma arkasına sarkan Lobjanidze gol perdesini kapatıp skoru belirledi: 4-2.

    DÜŞME HATTIYLA ARADA ARTIK 6 PUAN VAR!
    Hatay deplasmanında 4-2'lik yenilgi alan Galatasaray 13 . sırada kaldı. Düşme hattıyla aradaki puan farkı ise 6'ya indi. Domenec Torrent yönetiminde çıktığı ilk maçta Hatayspor'a deplasmanda 4-2 yenilen Galatasaray'da tehlike çanları çalıyor. Sarı- Kırmızılılar aldığı bu mağlubiyetle 27 puanla 13. sırada kaldı. Cimbom'un düşme hattının en üst basamağındaki Kasımpaşa ile arasındaki puan farkının sadece 6 olması dikkatleri çekiyor.



    İSMAİL ÇİPE YİNE ÇILDIRTTI
    2. ve 3. golde yaptığı hatalarla yine taraftarların tepkisini çekti. Sakatlığı süren Muslera'nın yerine forma giyen İsmail Çipe yine hatalarıyla taraftarları çıldırttı. İlk yarıda 1-2 kurtarış yaparak dikkat çeken İsmail ikinci yarıda ise standartını yakaladı!.. Özellikle Hatayspor'un ikinci ve üçüncü golleriyle önemli hatalara imza atan İsmail Çipe sosyal medyada yine eleştiri yağmuruna tutuldu.



        34 YIL SONRA EN KÖTÜ ASLAN
        Bu sezon Süper Lig'de 27 puan toplayan Galatasaray 21. maçlar itibarıyla üç puanlı sisteme geçilen 1987- 88'den bu yana en düşük puanda kaldığı sezonu geçiriyor.



        Zorlu Hatayspor deplasmanında ilk sınavını veren Domenec Torrent sahadan boynu bükük ayrıldı. İspanyol hoca 2. yarıda yaptığı değişikliklerle eleştiri topladı.



        ÖZDAMAR'A BÜYÜK TEPKİ!
        G.Saraylılar, Hatayspor karşısında hakem Erkan Özdamar'ın verdiği 4 karara büyük tepki gösterdi. Atakaş Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta hakem Erkan Özdamar'ın kararları tartışma yarattı. Galatasaray cephesi ilk yarıda Kerem'le Fatih arasındaki pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Özdamar ise, 'devam' dedi. Cimbom ayrıca Hatayspor'un VAR uyarısıyla kazandığı penaltının haksız olduğu gerekçesiyle hakeme itirazda bulunsa da sonuç değişmedi. İkinci yarıda ise Sarı-Kırmızılılar, Hatayspor'un ikinci golü öncesi ofsayt bekledi. Hakem ise golü verdi. Hatayspor'un üçüncü golü öncesi ise Galatasaraylılar, Sacha Boey'e faul yapıldığı yönünde itirazlarda bulundu. Özdamar yine 'devam' dedi. Hakem Erkan Özdamar ile birlike VAR hakemi Hakan Ceylan da tepkilerden nasibini aldı. Hakem ve VAR kararları gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.



            HAKEM YÖNETİMİ UTANÇ VERİCİ
            Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı, Hatayspor maçı sonrası hakem Erkan Özdamar'a yüklendi. Kırmızı, "Utanç verici bir hakem yönetimi vardı. Hakemler konusunda TFF'yi göreve çağırıyorum. Biz adaletli yönetim istiyoruz. Galatasaray, Türkiye ve dünyanın en büyük camialarından. Kimse Galatasaray'la oyun oynamasın. Pişman olurlar!" ifadelerini kullandı.



            G.Saray yediği ikinci gol öncesi bir pozisyonda yardımcı hakemin ofsaytı atladığını savundu.

            Cimbom yediği üçüncü gol öncesi ise Sacha Boey'e faul yapıldığı yönünde itirazlarda bulundu.



                İDMANDA ÇALIŞTI MAÇTA GOLÜNÜ ATTI
                Hafta içinde frikik çalıştığı anların videosunu paylaşan Kerem, Hatay'da emeklerinin karşılığnı aldı. Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, her geçen gün parlamaya devam ediyor... Hafta içerisinde tesislerde ekstra frikik çalışması yaptığı görüntüleri paylaşan Kerem, Hatayspor deplasmanında topun başına geçtiği serbest vuruşta harika bir gol kaydetti. Genç futbolcunun attığı frikik golü sonrası hafta içinde paylaştığı idman videosu da gündeme oturdu. Taraftarlar, "İşte çalışmanın farkı. İdmanda çalıştı sahada attı" dedi.



                BERKAN VE TAYLAN PAŞA'YA CEZALI
                Galatasaray'da Hatayspor karşılaşmasında sarı kart gören Berkan Kutlu ve maçın sonlarına doğru kırmızı kart gören Taylan Antalyalı cezalı duruma düştü. Berkan ve Taylan Sarı-Kırmızılılar'ın bu hafta içi ligde Kasımpaşa ile oynayacağı karşılamada takımdaki yerini alamayacak. Aslan iki orta sahasından kritik maçta faydalanamayacak.



                AHMET ÇALIK UNUTULMADI
                Hafta içinde hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski futbolcusu Ahmet Çalık'ı Sarı-Kırmızılı oyuncular unutmadı. Maç öncesi kadroda Ahmet'in ismi sonsuzluk ifadesi ile yer aldı. Atılan goller sonrası ise Ahmet'e ait Galatasaray forması açıldı.

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                Haberler Spor Galatasaray, Torrent yönetiminde ilk maçında Hatay önünde dağıldı!
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