Galatasaray, Torrent yönetiminde ilk maçında Hatay önünde dağıldı!

Cimbom, Hatay'da dağıldı... Hafta içi teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar, yeni hocası Domenec Torrent yönetiminde ilk maçında dağıldı. Galatasaray, Hatayspor'a deplasmanda 4-2 mağlup oldu. 23. dakikada Galatasaray öne geçti. Soldan Patrick Van Aanholt'un şık ortasında Emre Kılınç arka direkte bitirdi: 1-0. 26. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ancak Van Aanholt'un penaltısını Abdullah kurtardı. 43. dakikada bu kez Hatayspor penaltı kazandı. Diouf skoru 1-1 yaptı. 45+7. dakikada Kerem Aktürkoğlu frikikten harika bir golle Cimbom'u yeniden öne geçirdi: 1-2. 61. dakikada Emre Kılınç'ın sol ayağının içiyle şık vuruşunu kaleci Abdullah aynı güzellikte kurtardı. 1 dakika sonra kaleci İsmail'in hatasında Kamara golü attı ve skor 2-2 oldu. 70. dakikada Cicaldau kale dibinden golü atamadı. 80. dakikada Saba Lobjanidze sahneye çıktı ve Hatayspor 3-2 öne geçti. 83'te Taylan Antalyalı direkt kırmızı kart görünce Galatasaray 10 kişi kaldı. 90+1'de yine savunma arkasına sarkan Lobjanidze gol perdesini kapatıp skoru belirledi: 4-2.
DÜŞME HATTIYLA ARADA ARTIK 6 PUAN VAR!
Hatay deplasmanında 4-2'lik yenilgi alan Galatasaray 13 . sırada kaldı. Düşme hattıyla aradaki puan farkı ise 6'ya indi. Domenec Torrent yönetiminde çıktığı ilk maçta Hatayspor'a deplasmanda 4-2 yenilen Galatasaray'da tehlike çanları çalıyor. Sarı- Kırmızılılar aldığı bu mağlubiyetle 27 puanla 13. sırada kaldı. Cimbom'un düşme hattının en üst basamağındaki Kasımpaşa ile arasındaki puan farkının sadece 6 olması dikkatleri çekiyor.
İSMAİL ÇİPE YİNE ÇILDIRTTI
2. ve 3. golde yaptığı hatalarla yine taraftarların tepkisini çekti. Sakatlığı süren Muslera'nın yerine forma giyen İsmail Çipe yine hatalarıyla taraftarları çıldırttı. İlk yarıda 1-2 kurtarış yaparak dikkat çeken İsmail ikinci yarıda ise standartını yakaladı!.. Özellikle Hatayspor'un ikinci ve üçüncü golleriyle önemli hatalara imza atan İsmail Çipe sosyal medyada yine eleştiri yağmuruna tutuldu.