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    • Spor
    • 17.01.2022 13:25
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    • 17.01.2022 13:25
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    FIFA'dan Cüneyt Çakır'a davet

    Son dakika haberi... Dünyanın en iyi hakemleri arasında gösterilen Cüneyt Çakır, FIFA tarafından düzenlenecek olan Katar 2022 Dünya Kupası Aday Hakem Semineri'ne davet edildi.

    FIFA’dan Cüneyt Çakır’a davet

    FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, 17-21 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek Katar 2022 FIFA Dünya Kupası Aday Hakem Semineri'ne katılacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde yapılacak olan seminere, FIFA tarafından Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası finallerinde görev almaya aday olan hakemler davet edildi. Seminerde, Cüneyt Çakır ile birlikte 20 Hakem, 16 Video Yardımcı Hakem bulunuyor. Seminerde katılımcı hakemlere saha içi uygulamaları, görüntü analizleri, kural sınavı, fiziksel yeterlilik testleri ve Video Yardımcı Hakem eğitimi yapılacak.

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