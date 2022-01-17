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    Elkeson ile yüz yüze! Beşiktaş Brezilyalı yıldız golcü için harekete geçiyor

    Bashuayi'den istediği verimi alamayan Beşiktaş kadrosunu kaliteli bir golcü ile güçlendirmek istiyor. Siyah- Beyazlılar, şu an boşta olan Elkeson ile pazarlıklara başlıyor.

    Elkeson ile yüz yüze

    Kadrosunda Batshuayi'yi bulunduran Beşiktaş, Belçikalı yıldızın inişli- çıkıylı grafiği nedeniyle golcü arayışlarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlı Yönetim, şu an boşta olan Brezilyalı yıldız golcü Elkeson için harekete geçiyor.



    185 MAÇ 122 GOL
    32 yaşındaki santrforun menajeri ile bu hafta yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek Kara Kartal, anlaşma zemini arayacak. Kadrosunda yabancı oyuncu fazlalığı olan Beşiktaş, bu isimlerin bazılarıyla yollarını ayırdıktan sonra transfere daha da ağırlık verecek. Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou'da forma giyen Elkeson, 1 Ocak'tan beri kulüpsüz... Çin Ligi'nde 185 karşılaşmada forma giyen tecrübeli golcü, 122 gol atarken 52 de asiste imza attı.



    3 DE TALİBİ VAR
    Brezilya asıllı futbolcu, Çin Milli Takımı'nı 13 kez giydi ve 4 kez fileleri havalandırdı. Ülkesi Brezilya dışında kariyeri boyunca sadece Çin'de oynayan tecrübeli yıldızın şu anki piyasata değeri 4 milyon Euro. 1.80 boyundaki Elkeson hücumun kanatlarında da görev yapabiliyor. Elkeson'a Brezilya'dan da 3 takımın talip olduğu bildirildi.

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    Haberler Spor Elkeson ile yüz yüze! Beşiktaş Brezilyalı yıldız golcü için harekete geçiyor
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